Rapid schwebt weiter auf der Erfolgswelle! Beim GAK gab es für die Grün-Weißen einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg. Damit haben die Hütteldorfer auch Bundesliga-Geschichte geschrieben.

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Rapid baut die Tabellenführung weiter aus. Bevor Salzburg am Sonntag auf die Wiener Austria trifft, liegen die Grün-Weißen schon sechs Punkte vor den Bullen.

Die Grün-Weißen haben damit auch einen Bundesliga-Rekord gebrochen: Mit 36 Punkten ist Rapid der beste Saisonstart aller Zeiten gelungen. Bislang stand die Marke bei Salzburg (2021) mit 35 Zählern. Erstmals seit 1987 unter Otto Baric gab es auch zehn Siege in Serie.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Große Show von Yusuf Demir

Schon nach zwei Minuten lag Rapid in Graz vorne: Ercan Kara tanzte die GAK-Verteidigung aus und schon an Goalie Cican Stankovic vorbei. Am ehemaligen ÖFB-Goalie lag die nächste Pleite der Steirer gegen Rapid nicht, er verhinderte eine schlimmere Klatsche.

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In der zweiten Hälfte netzte Yusuf Demir (50.) nach einem Abwehrschnitzer der Grazer zur 2:0-Vorentscheidung ein. Da waren die Grazer schon in Unterzahl, bereits in der ersten Hälfte sah Liam Hermesh (26.) Gelb-Rot.

In der 62. Minute legte Demir mit einem absoluten Kracher das 3:0 drauf, Rapid fährt mit drei Punkten zurück nach Wien und reitet weiter auf der Erfolgswelle.