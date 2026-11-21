Nottingham-Krise
Nächste Pleite für Glasner und Schlager
In Bournemouth geriet Nottingham schon in Hälfte eins auf die Verliererstraße. Evanilson (19.) und Justin Kluivert (45.+3) sorgten für einen komfortablen Vorsprung für die Südengländer zur Pause. Mit Beginn des zweiten Abschnitts brachte Glasner seinen Landsmann Schlager aufs Feld, eine Aufholjagd gelang allerdings nicht mehr. Während Bournemouth mit dem fünften Sieg in Folge nun Vierter ist, bleibt Forest auf Rang 17 im Abstiegskampf verwickelt.
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Ex-Salzburger versenken Chelsea
Eine herbe Heimschlappe bezog Chelsea. Trotz einer 1:0-Führung durch den Ex-Sturm-Graz-Angreifer Emanuel Emegha (25.) gab es für die Londoner gegen Leeds nichts zu holen. Die Ex-Salzburger Noah Okafor (Doppelpack 28., 58.) und Brenden Aaronson (91.) sowie Dominic Calvert-Lewin (53./Elfer) drehten die Partie zugunsten der Gäste. In der Tabelle überholte Leeds, nun Sechster, Chelsea (8.). Beim 0:0 von Sunderland in Birmingham gegen Aston Villa saß ÖFB-Verteidiger Kevin Danso auf der Bank.
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