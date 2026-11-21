Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss mehrere Monate auf seinen Superstar Harry Kane verzichten.

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Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss mehrere Monate auf seinen Superstar Harry Kane verzichten. Der Torjäger zog sich am Freitag beim 1:1 in der Liga gegen den 1. FC Köln einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zu und wurde noch in der Nacht operiert, wie der Club mitteilte. Entwarnung gab es hingegen bei Michael Olise, der wegen einer Prellung des Vorfußes ebenfalls früh ausgewechselt werden musste.

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"Sehr enttäuscht"

"Die Höhen und Tiefen des Lebens! Natürlich bin ich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist es eine Gelegenheit, Durchhaltevermögen zu beweisen. Ich werde frisch und bereit zurückkommen, um die entscheidende Phase der Saison in Angriff zu nehmen!", schrieb der Toptorjäger aus dem Krankenbett bei Instagram. Der Engländer hatte nach einem harten Einsteigen des Kölners Joël Schmied schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden müssen. Laut deutschen Medienberichten wird der Ballon-d'Or-Gewinner etwa drei bis vier Monate ausfallen.

© APA/AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND

"Das ist ein Schlag", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany. Die Bayern um ÖFB-Legionär Konrad Laimer werden seit Wochen von zahlreichen Ausfällen wichtiger Spieler geschwächt. Gegen Köln fehlten Tormann Manuel Neuer, Alphonso Davies, Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Auch der marokkanische WM-Star, im Sommer eigentlich als möglicher Kane-Ersatz verpflichtet, fällt noch mehrere Monate aus. Kompany hatte für kommende Woche zumindest die Rückkehr von Flügelspieler Díaz in Aussicht gestellt. Der französische Offensivspieler Olise wird laut Bayern-Mitteilung in den kommenden Tagen behandelt.