Das Ladekabel steckt drin, doch auf dem Display tut sich nichts. Erst wenn man den Stecker mit Kraft hineindrückt oder das Kabel in einem bestimmten Winkel verkeilt, springt die Ladeanzeige an. Viele befürchten sofort einen teuren Schaden – doch das Problem lässt sich viel einfacher lösen.

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Wer sein Smartphone täglich in der Hosen- oder Jackentasche trägt, sammelt dort unbemerkt winzige Textilfasern und Staub, teilt die Apple Community mit. Mit jedem Einstecken des Ladekabels passiert etwas Fatales.

Ladevorgang nur noch nach Druck

Der Stecker schiebt diese Fusseln ganz nach unten an den Boden der Ladebuchse und presst sie dort mit der Zeit zu einer steinharten Schicht zusammen. Das Ergebnis: Der Stecker rutscht nicht mehr tief genug in das Gehäuse, die Kontakte greifen ins Leere – und das iPhone lädt nur noch, wenn man ordentlich nachhilft.

Vorsicht vor diesem Fehler

Um den versteckten Schmutz-Pfropfen zu entfernen, greifen viele instinktiv zu Büroklammern, Nähnadeln oder spitzen Pinzetten. Genau davor warnt jedoch der Hersteller selbst: Metallgegenstände können die hauchdünnen Lade-Pins im Inneren verbiegen oder abbrechen.

Dann hilft wirklich nur noch der teure Gang in die Werkstatt. Besser und sicherer klappt die Reinigung so:

Schalte das iPhone vorab komplett aus, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Nimm einen gewöhnlichen Zahnstocher aus Holz oder Kunststoff und kratze die Fusseln vorsichtig am Rand entlang heraus. Eine Taschenlampe hilft, den Schmutz überhaupt erst sichtbar zu machen.

Auch wenn es verlockend ist – kräftiges Pusten bringt Feuchtigkeit in die Buchse und drückt feinen Staub nur noch tiefer ins Gerät.