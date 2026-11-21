Seit Donnerstag ist "Grand Theft Auto 6" (GTA 6) nach 13 Jahren Wartezeit erhältlich – und erste Streamer haben das Spiel bereits durchgespielt, teilweise unter Tränen.

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Nach 13 Jahren Wartezeit ist "Grand Theft Auto 6" (GTA 6) seit Donnerstag auf dem Markt, doch kaum zwei Tage nach dem Release haben die ersten Spieler die Story bereits beendet. Während viele noch die virtuelle Welt entdecken, zockten mehrere bekannte Streamer die Handlung schon durch. Beim US-Streamer IShowSpeed (21), der auf YouTube über 63 Millionen Follower hat, flossen nach mehr als 52 Stunden vor laufender Kamera sogar Tränen.

GTA 6 © Rockstar Games

Spoiler-Warnung und emotionales Finale

+++ Achtung, Spoiler! Ab hier werden Details zum Ende von GTA 6 verraten. Wer die Geschichte selbst erleben möchte, sollte nicht weiterlesen! +++

Der mit bürgerlichem Namen Darren Watkins Jr. heißende Streamer verbrachte über 52 Stunden vor der Kamera, um die Geschichte von GTA 6 zu beenden. Im Finale traf ihn der Schlag: In der Variante, die er durch seine Entscheidungen herbeigeführt hatte, starben die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia. "Ich habe dieses Spiel doch nicht 52 Stunden gespielt, damit die beiden einfach sterben!", rief er, und beim Abspann weinte er. Noch schneller war der neuseeländische Streamer BrycexD, der das Ende bereits nach 39 Stunden und 38 Minuten erreichte. Anders als bei einer geliebten Fernsehserie steuern Spieler hier die Figuren selbst und beeinflussen die Handlung. Je nach getroffenen Entscheidungen geht die Geschichte von Jason und Lucia unterschiedlich aus; mindestens drei verschiedene Enden sind bereits bekannt, wie viele es insgesamt gibt, ist noch offen. Wer mit dem Ausgang unzufrieden ist, kann neu starten und einen anderen Verlauf versuchen.

X © Rockstar Games

Spielzeit und Reaktionen weiterer Streamer

Für die reine Hauptgeschichte können Spieler rund 40 bis 60 Stunden einplanen, während das Erkunden der großen virtuellen Welt samt zusätzlicher Aufgaben gut 60 bis 100 Stunden oder länger in Anspruch nehmen kann.

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US-Streaming-Star Kai Cenat (24) wollte das Abenteuer eigentlich bewusst angehen und dankte vor Beginn seines Livestreams sogar Gott dafür, die 13-jährige Wartezeit auf den Nachfolger erlebt zu haben – doch schon nach 67 Stunden war er mit der Geschichte durch und konnte beim Ende seine Tränen ebenfalls nicht zurückhalten.