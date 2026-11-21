Zwei mutmaßlich russische Marschflugkörper und eine Drohne stürzten in Polen ab. Kurz zuvor hatte Donald Trump von Putins "kleinen Raketen" gesprochen, die angeblich hin und wieder versehentlich in Polen landen. Jetzt wächst die Sorge vor einer gezielten Provokation.

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Die Ereignisse in Polen sorgen für große Unruhe. Am Freitagmorgen wurde in 42 Städten und Kreisen Luftalarm ausgelöst. Die Behörden meldeten den Absturz zweier mutmaßlich russischer Marschflugkörper sowie einer Drohne in den Grenzregionen Lublin und Karpatenvorland.

Brisant: Nur einen Tag zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit Aussagen über Kreml-Chef Wladimir Putin für Aufsehen gesorgt. An Bord der Air Force One sprach er von dessen "kleinen Raketen", die gelegentlich "aus Versehen" in Polen landen würden.

Trump nennt Putin seinen Freund

Wie Fox News berichtet, fielen die Aussagen am Donnerstag auf dem Rückflug vom Gipfeltreffen mit Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping. Trump reagierte damit auf Kritik des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk.

Dieser hatte die herzliche Begrüßung Putins beim Gipfel auf X kommentiert: "Gott schütze uns vor solchen Freunden." Trump wollte davon nichts wissen und verwies auf seine langjährige Bekanntschaft mit dem russischen Präsidenten.

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Auch am Freitag legte der US-Präsident im Weißen Haus nach. Er sprach erneut von einer "fantastischen Beziehung" zu Putin, obwohl Russland seit Jahren Krieg gegen die Ukraine führt.

Luftalarm in 42 Städten und Kreisen

Während Trump seine Nähe zu Putin betonte, herrschte in Polen Alarmstimmung. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz bestätigte den Absturz der zwei mutmaßlich russischen Marschflugkörper und einer Drohne.

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Ministerpräsident Tusk berief daraufhin eine Krisensitzung mit Ministern, Militärs und Geheimdienstchefs ein. Er widersprach der Darstellung, es könnte sich um einen Unfall handeln: "Das sieht nicht nach einem Unfall aus", erklärte Tusk. Er sprach von einer möglichen gezielten Provokation Russlands.

Zusammenhang mit Militärübung?

Nach Einschätzung Tusks könnte der Vorfall mit einer derzeit laufenden multinationalen Militärübung in Polen zusammenhängen. Weitere Details dazu wurden zunächst nicht bekannt.

Ob die Äußerungen Trumps und die Vorfälle in Polen in einem Zusammenhang stehen, ist nicht belegt. Die zeitliche Nähe sorgt jedoch für zusätzliche Brisanz.