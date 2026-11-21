Nur mit einer Windel bekleidet und ohne Schuhe irrte ein zweijähriges Mädchen stundenlang durch die Wüste in Arizona. Erst kurz nach Mitternacht wurde das Kind entdeckt – versteckt unter einem Busch.

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Am 17. November verschwand das Mädchen beim Spielen im Garten des Elternhauses. Ein Familienmitglied passte zu diesem Zeitpunkt auf die Kinder auf. Gegen 17 Uhr bemerkte offenbar niemand, dass die Zweijährige plötzlich verschwunden war. Um 18.30 Uhr wurde sie schließlich als vermisst gemeldet.

75 Einsatzkräfte suchen nach dem Kind

Eine groß angelegte Suchaktion begann. Rund 75 Polizisten und freiwillige Helfer durchkämmten das Gebiet nahe der Kleinstadt Eloy. Auch Hubschrauber, Spürhunde und Drohnen mit Wärmebildkameras kamen zum Einsatz.

Kurz nach Mitternacht kam schließlich die erlösende Nachricht. © Getty Images/500px

Die Suche war besonders schwierig: In der Wüste wurde es in der Nacht rasch kalt, außerdem erschwerte das weitläufige Gelände die Suche nach dem kleinen Mädchen.

Nachbar hört plötzlich ein Geräusch

Kurz nach Mitternacht kam schließlich die erlösende Nachricht. Der freiwillige Helfer und Nachbar Jay Stewart entdeckte das Kind etwa zwei bis drei Kilometer von seinem Zuhause entfernt.

Symbolbild © Getty Images

Er hatte zuvor den Namen des Mädchens gerufen und plötzlich ein Geräusch gehört. Als er seine Taschenlampe auf einen Busch richtete, sah er die Zweijährige dahinter. Das Kind klammerte sich sofort an ihn.

"Dieses kleine, verängstigte Kind zu finden, wie es plötzlich aus dem Gebüsch sprang, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen", schilderte Stewart dem US-Sender "FOX 10".

Leicht unterkühlt ins Krankenhaus

Die lange Nacht in der Wüste hatte Spuren hinterlassen: Das Mädchen war leicht unterkühlt. Erkennbare Verletzungen hatte es aber nicht. Zur Sicherheit wurde es in ein Krankenhaus gebracht und anschließend wieder mit seiner Familie vereint.