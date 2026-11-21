Es zählt zu den bekanntesten Fotomotiven Kroatiens und lockt jeden Sommer Tausende Urlauber an. Doch ausgerechnet das berühmte Goldene Horn auf der Insel Brač könnte für immer verschwinden.

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Die charakteristische Landzunge verliert an Kies, das Meer kommt dem angrenzenden Kiefernwald immer näher und erste Bäume sind bereits umgestürzt. Bei den Bewohnern wächst die Sorge, dass das Naturjuwel langfristig seine einzigartige Form verlieren könnte.

Auf der Insel schlägt die Bevölkerung inzwischen Alarm. Auf der Facebook-Plattform "Otok Brač bez cenzure" werden aktuelle Aufnahmen und Berichte über die Veränderungen am Zlatni Rat geteilt. Die Botschaft ist deutlich: Es sei bereits "fünf vor zwölf", um den weiteren Verlust des Naturdenkmals aufzuhalten.

Dabei geht es offenbar nicht nur um natürliche Veränderungen durch Wind, Wellen und Meeresströmungen. Als wesentliche Ursachen gelten auch menschliche Eingriffe. Vor allem das intensive Bootsaufkommen während der Urlaubssaison könnte die empfindliche Küstenlandschaft zusätzlich belasten. Anker beschädigen die wertvollen Seegraswiesen, während Wellenschlag und der Sog vorbeifahrender Schiffe den Strand verändern. Auch bauliche Maßnahmen entlang der Küste könnten die natürlichen Strömungsverhältnisse beeinflussen.

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Fehlende Kontrollen verschärfen die Situation

Besonders kritisch sehen Umweltschützer den Umgang mit den geltenden Vorschriften. Obwohl das Ankern in einem Abstand von weniger als 150 Metern zu Naturstränden gesetzlich untersagt ist, sollen Boote und Yachten regelmäßig in unmittelbarer Nähe des Goldenen Horns liegen. Die bestehenden Regeln würden damit nicht ausreichend durchgesetzt.

Umweltorganisationen wie Sunce und die Gemeinde Bol bemühen sich bereits um mehr Aufmerksamkeit für den Schutz des Gebiets. Die Forderungen reichen von einem konsequenten Ankerverbot über umweltverträgliche Bojenfelder bis hin zu Maßnahmen zur Sicherung des angrenzenden Waldes.