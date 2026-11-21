US-Präsident Donald Trump hat seinen neuen Stabschef Stephen Miller als Präsidentschaftskandidaten für 2028 ins Spiel gebracht.

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"Willst du für das Präsidentenamt kandidieren?", fragte Trump Miller am Freitag halb scherzhaft bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Dabei schien er dem ultrarechten Hardliner sogar den Vorzug vor seinem Vize JD Vance und Außenminister Marco Rubio zu geben.

"Eilmeldung: Er war besser als diese beiden hier", sagte Trump, während er auf Vance und Rubio deutete, die ebenfalls anwesend waren. Sowohl Vizepräsident Vance als auch Außenminister Rubio werden Ambitionen auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2028 nachgesagt. Bisher hat aber keiner von beiden bestätigt, ob er in zwei Jahren tatsächlich antreten wird.

© APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Einen Tag nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahlen hatte Trump Miller zum Nachfolger seiner bisherigen Stabschefin Susie Wiles ernannt. Das Debakel bei den Zwischenwahlen im November hat den Kampf um die Nachfolge Trumps innerhalb der Republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahl 2028 neu entfacht.

Seinen neuen Stabschef Miller pries Trump nun als "mächtigsten Mann auf der Welt". Miller wiederum lobte seinen Chef am Freitag vor Journalisten in den höchsten Tönen: "Was Präsident Trump in den vergangenen zwei Jahren erreicht hat, übertrifft bei weitem alles, was irgendein anderer Präsident in der amerikanischen Geschichte je erreicht hat.

Miller plante Trumps harte Migrationspolitik

Miller ist der Vordenker von Trumps harter Migrationspolitik. Wegen seiner einflussreichen Rolle im Trump-Team wird der 41-Jährige oft als "Trumps Hirn" bezeichnet. Der Präsident pries ihn kürzlich als einen seiner "vertrauenswürdigsten Berater" und "großartigen Kämpfer".

Miller ist ein ultrarechter Ideologe, der die USA wie die gesamte westliche Zivilisation durch eine "Invasion" von Migranten bedroht sieht. Unter Trump hat er diese Ideologie in konkrete Politik umgesetzt. Laut Medienberichten war er die treibende Kraft hinter den forcierten Massenabschiebungen durch die Einwanderungsbehörde ICE.