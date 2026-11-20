Kein Lenkrad, keine Pedale und Platz für eine ganze Familie: Tesla-Chef Elon Musk plant eine autonome Version des Model Y. Das neue Elektro-SUV soll sechs bis sieben Personen befördern.

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Das Fahrzeug soll das bereits angekündigte Robotaxi Cybercab ergänzen. Während dieses nur zwei Sitzplätze bietet, richtet sich die größere Variante vor allem an Familien und Gruppen. Musk stellte das Konzept bei einer Veranstaltung der "New York Times" vor. Konkrete technische Details nannte er allerdings noch nicht.

Größer als das bisherige Robotaxi

Mit dem neuen Modell will Tesla unterschiedliche Fahrgastgruppen bedienen. Musk zufolge könne das zweisitzige Cybercab rund 90 Prozent aller Passagierkilometer abdecken. Für Fahrten mit vier, sechs oder mehr Personen brauche es jedoch größere autonome Fahrzeuge.

Eine mögliche Grundlage wäre das Model Y L. Die verlängerte Version des Elektro-SUV bietet bereits sechs Sitzplätze in drei Reihen. Ob die autonome Variante tatsächlich darauf aufbauen wird, ist bislang offen.

Ohne Lenkrad und Pedale

Wie das neue Fahrzeug genau aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Tesla hat weder die Sitzanordnung noch Reichweite, Batteriegröße oder Antrieb veröffentlicht. Klar ist nur: Anders als bei herkömmlichen Model-Y-Modellen sollen Lenkrad und Pedale komplett wegfallen.

Das unterscheidet das Konzept auch vom bisherigen Fahrerassistenzsystem "Full Self-Driving". Dieses erfordert weiterhin, dass ein Fahrer das Fahrzeug aktiv überwacht.

Wann kommt das Robo-SUV nach Europa?

Auch ein möglicher Verkaufsstart ist noch offen. Tesla hat bislang nicht mitgeteilt, ob das autonome Model Y ausschließlich für den Robotaxi-Dienst gedacht ist oder auch Privatkunden angeboten werden soll.

Für einen Einsatz in Österreich und der EU wären zudem entsprechende Genehmigungen nötig. Einen europäischen Marktstart oder eine EU-Typgenehmigung für die neue Variante hat Tesla bisher nicht angekündigt.