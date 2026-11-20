Skandal: Nach den russischen Luftangriffen auf Kiew wurde auch die österreichische Botschaft in Mitleidenschaft gezogen – Fenster zersplittert, Dienstautos demoliert. Doch statt einer Entschuldigung folgt aus Moskau eine unfassbare Schuldzuweisung.

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Am Freitag sorgte die russische Botschaft in Wien auf der Plattform X für Empörung. Unter Verweis auf frühere Reise- und Sicherheitswarnungen erklärte die Vertretung, die Verantwortung für mögliche negative Folgen liege "voll und ganz auf der österreichischen Seite".

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Man greife keine zivilen oder diplomatischen Ziele an, so die Darstellung aus Moskau.

Reaktion aus Wien: Botschafter einbestellt

Die österreichische Bundesregierung wies diese Darstellung zurück. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) bezeichnete Angriffe, die diplomatisches Personal gefährden, als "vollkommen inakzeptabel" und als Verstoß gegen das Völkerrecht. "Evakuierungsempfehlungen entbinden Russland nicht von dessen Einhaltung", stellte die Ministerin klar. Die Verantwortung liege allein beim russischen Aggressor – eine Botschaft, die dem russischen Botschafter auch bei seiner Einbestellung ins Außenministerium "unmissverständlich klar gemacht" wurde.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen verurteilte die Angriffe per Videobotschaft scharf: Putins Regime setze bewusst das Leben von Zivilisten aufs Spiel und mache auch vor diplomatischen Einrichtungen keinen Halt. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich bereits unmittelbar nach dem Vorfall "schockiert".

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) bezeichnete Angriffe, die diplomatisches Personal gefährden, als "vollkommen inakzeptabel" und als Verstoß gegen das Völkerrecht. © IMAGO/Michael Indra

UNO-Sicherheitsrat tagt

Der Vorfall zieht nun auch auf internationaler Ebene Kreise. Frankreich beantragte nach den Angriffen, bei denen neben Zivilisten auch die niederländische Botschaft betroffen war, eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats.

Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot sprach auf X unmissverständlich von "Verbrechen". So groß sind die Schäden vor Ort Wie der Geschäftsträger der österreichischen Botschaft in Kiew, Daniel Röthlin, im Ö1-"Morgenjournal" berichtete, kamen die Mitarbeiter mit dem Schrecken davon: Sie hatten sich unmittelbar nach der Explosion in den Schutzraum begeben.

An der Botschaft selbst gingen mehrere Fenster zu Bruch, zudem wurden drei Dienstfahrzeuge beschädigt. Trotz des Vorfalls soll der Betrieb in Kiew aufrechterhalten werden – eine Verlegung der Vertretung ins westukrainische Lwiw (Lemberg) ist laut Röthlin derzeit nicht geplant.