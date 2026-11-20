Während schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine haben am Freitagmorgen drei russische Flugobjekte den polnischen Luftraum verletzt und sind im Südosten des Landes abgestürzt. Für Regierungschef Donald Tusk steht fest: Der Zeitpunkt mitten in einer internationalen Militärübung ist kein Zufall.

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Glück im Unglück für die Bevölkerung im Grenzgebiet: Nach offiziellen Angaben aus Warschau wurde bei den Einschlägen niemand verletzt, auch an der Infrastruktur entstanden keine Schäden.

Dennoch ist die politische und militärische Nervosität in Polen hoch.

Trümmer an drei Orten entdeckt

Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz bestätigte auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz die Funde in den Woiwodschaften Lublin und Karpatenvorland: Gefunden wurden Trümmer von Marschflugkörpern vom Typ Ch-101 und einer mutmaßlich strahlgetriebenen Drohne.

"Gezielte Provokation" während Übung

Sowohl Ministerpräsident Tusk als auch Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz werteten den Vorfall als bewusste Machtdemonstration Moskaus. Im Südosten Polens findet derzeit ein großangelegtes Militärmanöver der sogenannten "Koalition der Willigen" statt, an dem Soldaten aus über einem Dutzend europäischer Staaten teilnehmen.

Kampfjets steigen auf

Bereits während der Angriffe auf die Westukraine hatte das polnische Militär reagiert: Eigene sowie verbündete Kampfflugzeuge stiegen auf, zudem wurden Patriot-Luftabwehrsysteme in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Im Fokus stand dabei auch der Schutz des strategisch wichtigen Logistik-Drehkreuzes am Flughafen Rzeszów-Jasionka. In Warschau berief Tusk umgehend einen Krisenstab aus Ministern, Militärs und Geheimdienstvertretern ein. Präsident Karol Nawrocki wird nach Angaben des Nationalen Sicherheitsrats laufend über die Entwicklungen unterrichtet.