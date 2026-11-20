Ein verheerendes Feuer in einem Wohnhochhaus östlich von Paris hat ein Todesopfer gefordert. Die Flammen breiteten sich vom elften Stock auf eine weitere Etage aus. Mehr als 130 Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand.

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Der Brand brach am Donnerstag gegen 17 Uhr in einem 18-stöckigen Wohnhaus in Fontenay-sous-Bois im Département Val-de-Marne aus. Betroffen waren zunächst zwei Wohnungen im elften Stock, später erreichten die Flammen auch den zwölften Stock. Ein Bewohner des Hauses kam ums Leben.

Feuerwehrleute mussten ins Krankenhaus

Der Einsatz war auch für die Rettungskräfte gefährlich. Nach Angaben der Pariser Feuerwehr wurden drei Einsatzkräfte verletzt. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Militärkrankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Auch mehrere Bewohner wurden verletzt, viele davon durch Rauchvergiftungen.

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Die Angaben zur Gesamtzahl der Verletzten fielen in den ersten Berichten unterschiedlich aus. Ein späterer Bericht des Senders TF1 sprach von rund 15 verletzten Bewohnern und ebenso vielen betroffenen Feuerwehrleuten.

137 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an: 137 Einsatzkräfte und 32 Fahrzeuge waren vor Ort. Die zehn unteren Stockwerke wurden evakuiert. Bewohner der darüberliegenden Etagen mussten während des Einsatzes zunächst in ihren Wohnungen bleiben.

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Erst nach mehr als drei Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Stadt Fontenay-sous-Bois teilte mit, dass auch die Gefahr durch Gas ausgeschlossen worden sei.

Ursache des Brandes noch unklar

Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Stadt richtete für die Bewohner und ihre Angehörigen eine Anlaufstelle in der nahegelegenen Schule Langevin ein. Dort konnten sich die Betroffenen während des Einsatzes sammeln und Unterstützung erhalten.

Das Gebäude steht im Viertel Les Larris an der Rue Martin-Luther-King. Die Ermittlungen zur Ursache des tödlichen Brandes laufen.