Hollywood-Star Ashton Kutcher hat früh auf den KI-Entwickler Anthropic gesetzt. Nach dem spektakulären Börsengang ist seine frühere Beteiligungsgesellschaft rechnerisch rund sieben Milliarden Dollar schwer.

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Was als Investment begann, ist heute ein Milliarden-Erfolg: Sound Ventures, die Beteiligungsgesellschaft von Ashton Kutcher, investierte bereits 2023 in Anthropic. Das Unternehmen steckt hinter dem KI-Assistenten Claude und zählt zu den großen Konkurrenten von OpenAI.

Über mehrere Finanzierungsrunden baute Sound Ventures eine Beteiligung von rund 0,5 Prozent auf. Deren rechnerischer Wert stieg auf etwa sieben Milliarden Dollar. Ursprünglich waren rund 435 Millionen Dollar investiert worden – der Wert der Anteile entspricht damit etwa dem 16-Fachen des Einsatzes.

Rekord-Börsengang sorgt für Kurssprung

Der Börsengang von Anthropic sorgte für Aufsehen: Das KI-Unternehmen nahm rund 81,3 Milliarden Dollar ein. Der Ausgabepreis der Aktie lag bei 83 Dollar. Zum Handelsstart an der Nasdaq sprang der Kurs auf 111,50 Dollar, am Ende des ersten Handelstags standen noch 97,17 Dollar zu Buche.

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Kutcher feierte den Erfolg auf X. Hinter einem großen Deal steckten oft jahrelange Arbeit, kleine Erfolge und Rückschläge, schrieb er sinngemäß. Nun zahle sich diese Arbeit aus.

Wie viel Geld bekommt Kutcher tatsächlich?

Kutcher hat sich inzwischen aus dem operativen Geschäft von Sound Ventures zurückgezogen. Die Investmentgesellschaft hatte er 2015 gemeinsam mit Musikmanager Guy Oseary gegründet. Laut Medienberichten arbeitet Kutcher mittlerweile an einer neuen Investmentgesellschaft, bleibt Sound Ventures aber als Berater verbunden.

Wie hoch sein persönlicher Anteil am Anthropic-Erfolg tatsächlich ist, bleibt unklar.