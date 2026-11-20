Natur-Phänomen
Tiefster See der Erde schöpft wieder Wasser
Der Baikalsee ist der älteste, tiefste und wasserreichste Süßwassersee der Erde. Doch das vergangene Jahrhundert war von extremer Trockenheit geprägt. Die Wasserführung seiner Zuflüsse sank zeitweise um rund 90 Prozent gegenüber früheren Höchstständen. Besonders kritisch waren die Jahre 2014 bis 2016: Flache Uferbereiche und Buchten fielen trocken, die Wasserversorgung in der Region geriet unter Druck.
Seit 2017 zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die durchschnittliche jährliche Wassermenge der Zu- und Abflüsse stieg laut den Schätzungen der Forscher auf 145,2 Prozent des langfristigen Mittelwerts. Auch die Bodenfeuchtigkeit nimmt zu, das Gebiet rund um den See wird grüner.
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Forscher untersuchten jahrhundertealte Kiefern
Um den Wandel zu verstehen, untersuchte ein internationales Forschungsteam Kiefern im Einzugsgebiet des Baikalsees. Ihre Jahresringe geben Hinweise darauf, wie viel Wasser in der Region verfügbar war: In feuchten Jahren wachsen die Bäume stärker und bilden breitere Ringe als in Dürreperioden.
Auf dieser Grundlage rekonstruierten die Wissenschaftler die Wasserführung der Zu- und Abflüsse von 1682 bis 2024. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift "Geophysical Research Letters".
Arktis könnte eine entscheidende Rolle spielen
Als mögliche Ursache für die Trendwende nennen die Forscher veränderte Luftströmungen über dem Nordpolarmeer. Eine lokal verlangsamte Erwärmung in der Arktis könnte die atmosphärische Zirkulation verändert und Winde umgelenkt haben. Dadurch gelangte offenbar wieder mehr Feuchtigkeit in das Baikal-Becken.
Allerdings ist noch nicht unabhängig bestätigt, ob dieser Zusammenhang tatsächlich ausschlaggebend war.
Wassermanagement muss sich anpassen
Die Entwicklung stellt die Region vor neue Herausforderungen. Bisher war das Wassermanagement vor allem auf anhaltende Trockenheit ausgerichtet. Nun müssen sich die Verantwortlichen auch auf ungewöhnlich wasserreiche Jahre einstellen.
Die Forscher empfehlen deshalb, niederschlagsreiche Perioden gezielt zu nutzen und Wasserreserven aufzubauen. Denn wie lange die aktuelle feuchte Phase anhält, ist noch unklar. Für Millionen Menschen in der Region ist ein stabiles Wassergleichgewicht entscheidend – unter anderem für Landwirtschaft, Wasserkraft und Naturschutz.
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