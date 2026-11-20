Eine Elfie-Weihnachtskarte kostet drei Euro. Der gesamte Erlös kommt der Team Österreich Tafel zugute. BILLA stockt die Spendensumme um 5.000 Euro auf.

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BILLA und das Österreichische Rote Kreuz setzen ihre gemeinsame Initiative "Eine Spende, die satt macht" fort. Seit 19. November sind die Elfie-Weihnachtskarten in allen BILLA- und BILLA-PLUS-Märkten in Österreich erhältlich. Die Aktion läuft bis 31. Dezember 2026.

Lebensmittel und Hygieneartikel für Menschen in Not

Mit dem Erlös werden Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel gekauft. Die Team Österreich Tafel verteilt die Produkte über ihre Ausgabestellen im ganzen Land an Menschen in Not.

Mehr als 250.000 Euro seit dem Start

Peter Merhar (Senior Projektmanager Nachhaltigkeit) und eine BILLA Mitarbeiterin zum Startschuss der österreichweiten Spendenaktion "Eine Spende, die satt macht". © BILLA AG / Robert Harson

Die Initiative wurde 2023 ins Leben gerufen. "Seit 2023 sind durch 'Eine Spende, die satt macht' mehr als 250.000 Euro für Menschen in Not zusammengekommen", sagt BILLA-Vorstand Robert Nagele. Steigende Belastungen bei den Lebenshaltungskosten träfen nach seinen Worten unter anderem Alleinerziehende, Menschen mit Mindestpension und Arbeitslose.