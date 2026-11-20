Spendenaktion
BILLA sammelt mit Weihnachtskarten für die Tafel
BILLA und das Österreichische Rote Kreuz setzen ihre gemeinsame Initiative "Eine Spende, die satt macht" fort. Seit 19. November sind die Elfie-Weihnachtskarten in allen BILLA- und BILLA-PLUS-Märkten in Österreich erhältlich. Die Aktion läuft bis 31. Dezember 2026.
Lebensmittel und Hygieneartikel für Menschen in Not
Mit dem Erlös werden Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel gekauft. Die Team Österreich Tafel verteilt die Produkte über ihre Ausgabestellen im ganzen Land an Menschen in Not.
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Mehr als 250.000 Euro seit dem Start
Die Initiative wurde 2023 ins Leben gerufen. "Seit 2023 sind durch 'Eine Spende, die satt macht' mehr als 250.000 Euro für Menschen in Not zusammengekommen", sagt BILLA-Vorstand Robert Nagele. Steigende Belastungen bei den Lebenshaltungskosten träfen nach seinen Worten unter anderem Alleinerziehende, Menschen mit Mindestpension und Arbeitslose.
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