Beim Smartphone-Kauf zählen meist Kamera, Akku und Display. Wie stark ein Gerät strahlt, spielt dagegen selten eine Rolle. Dabei lässt sich das ganz einfach überprüfen – und auch beim Telefonieren kann man die Strahlenbelastung verringern.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) betreibt eine frei zugängliche Datenbank mit den sogenannten SAR-Werten von rund 4.400 Smartphones und Tablets. Über die "SAR-Suche" können Verbraucher nachsehen, wie viel Strahlung ein bestimmtes Modell abgibt.

SAR steht für "spezifische Absorptionsrate". Der Wert gibt an, wie viel Energie des Funkfeldes vom Körpergewebe aufgenommen wird. Für Mobiltelefone gilt beim Telefonieren am Kopf ein Grenzwert von zwei Watt pro Kilogramm.

Viele Geräte liegen laut BfS deutlich darunter. Alle in Europa verkauften Smartphones müssen die geltenden Höchstwerte einhalten. Ein besonders niedriger SAR-Wert kann die Strahlenexposition zusätzlich reduzieren. Notwendig sei das für den Gesundheitsschutz allerdings nicht, betont die Behörde.

Was Smartphone-Strahlung im Körper bewirkt

Handys nutzen hochfrequente elektromagnetische Felder, um Sprache und Daten zu übertragen. Diese können das Körpergewebe erwärmen. Durch die geltenden Grenzwerte soll sichergestellt werden, dass diese Erwärmung kein gesundheitsschädliches Ausmaß erreicht.

Auch Bluetooth und WLAN werden bei der Ermittlung des SAR-Wertes berücksichtigt. Bluetooth-Kopfhörer und Smartwatches gelten laut BfS aufgrund ihrer sehr geringen Sendeleistung ebenfalls als gesundheitlich unbedenklich.

Mit diesen Tricks lässt sich die Strahlung reduzieren

Wer die persönliche Strahlenexposition möglichst gering halten möchte, kann schon mit einfachen Verhaltensänderungen etwas erreichen: