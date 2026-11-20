Gesundheit
Handy-Strahlung: Mit DIESEN vier Tricks schützt man sich
Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) betreibt eine frei zugängliche Datenbank mit den sogenannten SAR-Werten von rund 4.400 Smartphones und Tablets. Über die "SAR-Suche" können Verbraucher nachsehen, wie viel Strahlung ein bestimmtes Modell abgibt.
SAR steht für "spezifische Absorptionsrate". Der Wert gibt an, wie viel Energie des Funkfeldes vom Körpergewebe aufgenommen wird. Für Mobiltelefone gilt beim Telefonieren am Kopf ein Grenzwert von zwei Watt pro Kilogramm.
Viele Geräte liegen laut BfS deutlich darunter. Alle in Europa verkauften Smartphones müssen die geltenden Höchstwerte einhalten. Ein besonders niedriger SAR-Wert kann die Strahlenexposition zusätzlich reduzieren. Notwendig sei das für den Gesundheitsschutz allerdings nicht, betont die Behörde.
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Was Smartphone-Strahlung im Körper bewirkt
Handys nutzen hochfrequente elektromagnetische Felder, um Sprache und Daten zu übertragen. Diese können das Körpergewebe erwärmen. Durch die geltenden Grenzwerte soll sichergestellt werden, dass diese Erwärmung kein gesundheitsschädliches Ausmaß erreicht.
Auch Bluetooth und WLAN werden bei der Ermittlung des SAR-Wertes berücksichtigt. Bluetooth-Kopfhörer und Smartwatches gelten laut BfS aufgrund ihrer sehr geringen Sendeleistung ebenfalls als gesundheitlich unbedenklich.
Mit diesen Tricks lässt sich die Strahlung reduzieren
Wer die persönliche Strahlenexposition möglichst gering halten möchte, kann schon mit einfachen Verhaltensänderungen etwas erreichen:
- Handy nicht ans Ohr halten: Headset oder Freisprechfunktion schaffen Abstand zum Körper. Schon wenige Zentimeter können einen Unterschied machen.
- Auf guten Empfang achten: Bei schlechtem Empfang erhöht das Handy seine Sendeleistung. Telefonate im Zug oder in schlecht versorgten Gebieten sollte man daher möglichst vermeiden.
- Festnetz verwenden: Wer die Möglichkeit hat, kann für längere Gespräche auf ein Festnetztelefon ausweichen.
- Kurz telefonieren: Gespräche knapp halten oder stattdessen Nachrichten schreiben, reduziert die Zeit, in der das Handy direkt am Körper sendet.
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