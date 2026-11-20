Reißleine gezogen
Nach IT-Chaos: Trump feuert Cyber-Direktor
Anders als zunächst dargestellt, soll er nicht freiwillig zurückgetreten, sondern von Trump entlassen worden sein. Das Weiße Haus bestätigte lediglich, dass Cairncross sein Amt niedergelegt habe.
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Im Abgang diplomatisch
"Der Präsident hat die Entlassung von Sean Cairncross von seinem Posten voll und ganz unterstützt", erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Übergangsweise soll Kirsten Davies, IT-Chefin des Verteidigungsministeriums, die Aufgaben übernehmen. Cairncross selbst verabschiedete sich mit diplomatischen Worten: Es sei die Ehre seines Lebens gewesen, in der Regierung Trump zu dienen.
Hunderte Millionen Nutzer betroffen
Der Rauswurf ist die erste große personelle Konsequenz nach einer Serie schwerer technischer Pannen, die die US-Regierung unter Druck gebracht haben. Eine weltweite Störung legte zeitweise Dienste lahm, die Hunderte Millionen Microsoft-Nutzer betrafen. Dazu kam ein landesweiter Stillstand des US-Flugverkehrs mit mehr als 18.000 beeinträchtigten Flügen. Auch das Netzwerk des US-Geheimdienstes NSA war vorübergehend gestört.
Keine Cyber-Angriffe
Ob die Vorfälle tatsächlich miteinander zusammenhingen, ist allerdings umstritten. Der oberste US-Geheimdienstkoordinator erklärte, es habe sich um voneinander unabhängige Ausfälle während Wartungsarbeiten gehandelt – Cyberangriffe seien nicht festgestellt worden. Experten vermuten hingegen einen Zusammenhang mit Software-Schwachstellen, die Unternehmen mithilfe neuer KI-Werkzeuge rasch aufzuspüren und zu beheben versuchten.
Senat bestätigt Nachfolger
Cairncross war für die Koordination der Cybersicherheitsstrategie der gesamten US-Regierung zuständig. Ein dauerhafter Nachfolger muss vom Senat bestätigt werden.
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