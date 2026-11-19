Ein gestrichener Flug sorgt oft nicht nur für Frust, sondern auch oft für Ärger bei der Rückerstattung. Die EU hat jetzt aber neue Regeln beschlossen, mit denen Reisende bald leichter an ihr Geld kommen – und auch bei Buchungen über Drittanbieter besser geschützt sind.

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Wer schon einmal versucht hat, nach einem Flugausfall sein Geld zurückzubekommen, kennt das Problem: Komplizierte Formulare, unklare Zuständigkeiten und einbehaltene Gebühren.

Ein neues EU-Vorschriftenpaket soll genau diese Hürden abbauen und die Rechte von Passagieren spürbar stärken.

Das ändert sich für Reisende

Wird ein Flug annulliert, haben Passagiere künftig Anspruch auf die vollständige Rückerstattung des gezahlten Betrags. Online-Plattformen und Reisebüros dürfen Vermittlungsgebühren bei einem Ausfall nicht mehr einfach einbehalten.

Die Rückzahlung muss grundsätzlich innerhalb von 7 Tagen auf dem Konto des Reisenden landen. Hat der Vermittler das Ticket gegenüber der Airline aus eigenen Mitteln vorfinanziert, verlängert sich die Frist auf maximal 14 Tage.

Wird ein Flug annulliert, haben Passagiere künftig Anspruch auf die vollständige Rückerstattung des gezahlten Betrags. © APA/dpa/Florian Wiegand

Kleinstvermittler – etwa kleine lokale Reisebüros vor Ort – dürfen unter Umständen weiterhin eine Gebühr einbehalten. Voraussetzung ist jedoch, dass sie ihre Kunden schon zu Beginn der Buchung unmissverständlich auf diese Ausnahme hinweisen.

Weiters sollen einheitliche Formulare und klare Fristen dafür sorgen, dass Ausgleichszahlungen schneller und unbürokratischer ausgezahlt werden. Die EU-Kommission stellt dieses Formular in allen Amtssprachen der EU auf ihrer Website bereit. Airlines dürfen zwar weiterhin eigene Apps anbieten, müssen das offizielle EU-Formular aber akzeptieren. Zusätzlich greift ab demselben Stichtag die bereits beschlossene Reform der Fluggastrechte. Diese verpflichtet Airlines, betroffene Passagiere spätestens vier Tage nach dem Ende der Reise elektronisch und verständlich darüber zu informieren, wie sie ihre Entschädigung beantragen können.

Deutlich gestärkt werden auch die Rechte von Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität. Wenn eine Begleitperson von der Fluglinie gefordert wird, muss die Airline diese künftig kostenlos transportieren.

Insgesamt werden die Abläufe bei Verspätungen und Annullierungen transparenter, sodass Reisende schneller wissen, welche Ansprüche ihnen zustehen.

Etwas Geduld ist allerdings noch gefragt: Die beschlossenen Änderungen gelten EU-weit verbindlich ab dem 23. Oktober 2027. Bis dahin haben Fluggesellschaften und Buchungsplattformen Zeit, ihre Systeme an die neuen Vorgaben anzupassen.