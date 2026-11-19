Am Dienstag, den 24. November 2026, richten Millionen Blicke nach oben: Ein riesiger "Supermond" soll den Nachthimmel erhellen.

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Der Erdtrabant kommt uns an diesem Abend so nahe wie fast das ganze Jahr nicht. Doch hinter dem großen Hype steckt ein überraschender Haken.

Die große Illusion: Warum Augen uns austricksen

Denn genau das, was alle erwarten, bekommen wir nicht so zu sehen. Zwar erreicht der Mond am 24. November – exakter Vollmond um 15:53 Uhr – eine Distanz von nur rund 360.800 Kilometern zur Erde.

Für das menschliche Auge ist der Größenunterschied völlig unsichtbar. Die Mondscheibe erscheint lediglich um winzige sechs bis sieben Prozent größer als im Durchschnitt. Ohne direkten Vergleich am Himmel nimmt unser Gehirn diesen Unterschied schlicht nicht wahr.

Dass der Mond kurz nach dem Aufgang trotzdem oft gigantisch wirkt, liegt an einem Trick unseres eigenen Gehirns – der sogenannten Mondtäuschung. Steht der Mond tief über Dächern, Bäumen oder Bergen, vergleicht unser Auge ihn automatisch mit diesen Objekten. Das lässt ihn riesig erscheinen.

Steht er später hoch am Himmel, schrumpft er optisch wieder auf Normalgröße.

Darauf könnt ihr euch trotzdem freuen

Ganz umsonst ist der Blick nach oben aber nicht – im Gegenteil: Durch die geringere Entfernung reflektiert der November-Vollmond bis zu 30 Prozent mehr Licht als ein erdferner Vollmond. Bei klarem Himmel wird die Nacht spürbar heller.

Perfektes Timing in Wien: Die Wetterprognosen für den 24. November spielen mit. Bei frostigen Temperaturen um 0 Grad soll der Himmel über Wien aufklaren – beste Sicht für alle.

Im Wiener Schwarzenberggarten trifft der echte Vollmond an diesem Abend bei der Lichtkunst-Schau "Klanglicht im Park" auf ein spektakuläres Ebenbild: die sieben Meter große, detailgetreue Mond-Installation "Museum of the Moon".

Der wahre Riese kommt erst noch

Übrigens: Der Begriff "Supermond" stammt gar nicht aus der Wissenschaft, sondern wurde 1979 von einem Astrologen erfunden. Und selbst nach dieser Rechnung ist am 24. November noch nicht Schluss. Den allergrößten Vollmond des Jahres 2026 gibt es erst einen Monat später als an Heiligabend (24. Dezember) zu bestaunen.