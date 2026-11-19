Es ist ein diplomatischer Showdown auf zwei Kontinenten: Nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kreml-Chef Wladimir Putin in Shenzhen zusammengekommen sind, setzt Europa in Berlin ein Gegensignal.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfing am Nachmittag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie Spitzenvertreter aus 26 Staaten – und fand klare Worte in Richtung der Großmächte.

Klare Absage an ein "zweites Jalta"

Das Treffen der drei größten Atommächte in China weckte in Europa ungute historische Erinnerungen. Immer wieder wurde der Gipfel in Shenzhen mit der Konferenz von Jalta im Jahr 1945 verglichen, bei der die USA, die Sowjetunion und Großbritannien Europa unter sich aufteilten.

Für Kanzler Merz ist ein solches Szenario "absolut inakzeptabel". Ein Format nach dem Vorbild von 1945 bringe keinen sicheren Frieden für den Kontinent, sagte er nach den Beratungen im Kanzleramt. Auch Wolodymyr Selenskyj warnte davor, über die Köpfe der Europäer hinweg ein "zweites Jalta" zu schaffen.

(From L) US special envoy Jared Kushner und US special envoy Steve Witkoff. © APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

NATO-Chef Rutte beschwichtigt

Während in Berlin die Sorge vor einer Einigung auf Kosten der Ukraine mitschwang, versuchte NATO-Generalsekretär Mark Rutte zum Auftakt des Gipfels, die Wogen zu glätten. Dass die führenden Atommächte miteinander sprechen, sei "völlig normal" und sogar wichtig. "Deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen", so Rutte.

Überraschende Signale aus Washington und Moskau

Für Aufmerksamkeit sorgten in Berlin vor allem die beiden US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die derzeit zwischen Kiew und Moskau vermitteln. Während der britische Premierminister Andy Burnham ankündigte, die Hilfen für Kiew weiter massiv aufzustocken, lobte Kushner die "beispiellose Geschlossenheit der Europäer".

Dann ließ der Schwiegersohn von US-Präsident Trump mit einer Neuigkeit aufhorchen: Russland habe sich laut Kushner bereit erklärt, sich auf ein gemeinsames Gesprächsformat mit den Europäern einzulassen. Für ein Ende des Krieges sei es entscheidend, dass Moskau und Europa zusammen an einem Tisch sitzen, so Kushner in Berlin.