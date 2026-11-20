Schwarze Löcher ohne Supernova? Eine neue Studie liefert überraschende Hinweise darauf, dass sterbende Sterne auch auf ganz andere Weise zu den rätselhaften Himmelskörpern werden können.

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Bisher galt: Stirbt ein massereicher Stern, kollabiert sein Kern. Die dabei entstehenden Stoßwellen schleudern die äußeren Schichten ins All – eine gewaltige Explosion, die als Supernova bekannt ist. Zurück bleibt ein Schwarzes Loch.

Doch offenbar muss es nicht immer so ablaufen. Ein Forschungsteam des California Institute of Technology (Caltech) fand Hinweise darauf, dass Schwarze Löcher auch entstehen können, wenn ein Stern nicht explodiert, sondern in sich zusammenfällt. Fachleute sprechen dabei von einer sogenannten fehlgeschlagenen Supernova.

Mehr als 300 Kollisionen untersucht

Für die am 10. November im Fachjournal Physical Review D veröffentlichte Studie werteten die Wissenschaftler Gravitationswellen-Daten aus. Seit dem ersten Nachweis solcher Wellen im Jahr 2015 wurden gemeinsam mit den Detektoren Virgo in Italien und Kagra in Japan mehr als 300 Verschmelzungen Schwarzer Löcher registriert.

Dabei fiel den Forschern auf, dass die meisten verschmelzenden Schwarzen Löcher ungefähr die zehnfache Masse unserer Sonne haben. Deutlich schwerere Exemplare sind hingegen seltener. Auch bei ihrer Rotationsgeschwindigkeit zeigen sich Unterschiede.

Auffällige Unterschiede geben Hinweise

Die Forscher vermuten, dass diese Unterschiede mit der Entstehung der Schwarzen Löcher zusammenhängen könnten. Eine bestimmte Gruppe könnte einen gemeinsamen Ursprung haben – nämlich Sterne, die nicht in einer Supernova explodierten, sondern direkt kollabierten.

Die Theorie einer solchen Entstehung ist zwar nicht neu. Die Auswertung der Gravitationswellen-Daten liefert nun aber Hinweise darauf, dass sie tatsächlich zu den beobachteten Schwarzen Löchern passen könnte.

Der entscheidende Beweis fehlt noch

Ganz bewiesen ist das Szenario allerdings nicht. Weitere Untersuchungen sind nötig. Eine Möglichkeit wäre, massereiche Sterne zu beobachten, die plötzlich verschwinden, ohne zuvor hell aufzuleuchten.

Ein Beispiel dafür liefert der Stern N6946-BH1: Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops zeigen, dass er zwischen 2007 und 2015 verschwand. © NASA

Ein Beispiel dafür liefert der Stern N6946-BH1: Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops zeigen, dass er zwischen 2007 und 2015 verschwand. Statt einer gewaltigen Explosion dürfte er in sich zusammengefallen sein – möglicherweise entstand dabei ein Schwarzes Loch.