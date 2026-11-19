Die Europäische Kommission ist ins Visier von Hackern geraten. Besonders brisant: Bei dem Angriff kam künstliche Intelligenz zum Einsatz. Interne Systeme mussten daraufhin tagelang vom Netz genommen werden.

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Ein Sprecher der Europäischen Kommission hat einen Cyberangriff auf die EU-Behörde offiziell bestätigt.

Das genaue Ausmaß des Vorfalls ist derzeit noch unklar, da die internen Untersuchungen weiterhin laufen.

Systeme zehn Tage lang abgeschaltet

Entdeckt wurde die Cyberkampagne bereits am 22. Oktober. Um größeren Schaden abzuwenden, zog die Kommission umgehend die Reißleine und nahm mehrere interne Anwendungen vorübergehend außer Betrieb. Laut Medienberichten der Plattform "Politico" dauerte der Ausfall rund zehn Tage.

Betroffen waren demnach hochsensible Bereiche der internen Verwaltung, darunter: Systeme für Gehaltsabrechnungen und Zeiterfassung, die Plattform zur Erstattung von Krankheitskosten.

Mittlerweile sind die meisten Anwendungen laut Angaben aus Brüssel wieder regulär in Betrieb.

Sind Mitarbeiterdaten abgeflossen?

Unklarheit herrscht noch darüber, ob und in welchem Umfang Daten gestohlen wurden. Während "Politico" berichtet, dass möglicherweise große Mengen personenbezogener Daten kompromittiert wurden, widersprach die Kommission: Es gebe bislang keine Hinweise auf einen Datenverlust, der die Mitarbeitenden insgesamt betreffe.

Über die möglichen Drahtzieher hinter dem KI-gestützten Angriff wollte sich die Kommission nicht äußern. Bekannt ist lediglich, dass bisher keine Lösegeldforderungen eingegangen sind. Intern wird der Vorfall jedoch auf höchster Ebene behandelt. Das oberste Krisengremium der Kommission wurde zu einer Sondersitzung einberufen. Zudem informierte die zuständige EU-Technologiekommissarin Henna Virkkunen ihre Kolleginnen und Kollegen über die aktuelle Sicherheitslage.