Ein verhängnisvolles Überholmanöver auf der B83 in Kärnten hat ein junges Leben gekostet. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Autos wurde ein weiterer Lenker verletzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kärnten. Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag um 17.45 Uhr auf der B83 Kärntner Straße. Ein 25-jähriger Mann aus Klagenfurt war zwischen Lind ob Velden und Kaltschach in Fahrtrichtung Wernberg unterwegs.

Dramatischer Zusammenstoß beim Überholen

Während der Fahrt setzte der 25-Jährige zu einem Überholmanöver an. Dabei kam es zu einer heftigen Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Klagenfurter in seinem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Reanimation bleibt leider erfolglos

Unmittelbar nach dem Unfall wurden umfangreiche Reanimationsversuche eingeleitet, um das Leben des 25-Jährigen zu retten. Alle Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg – der Mann verstarb noch direkt an der Unfallstelle.

Zweiter Lenker im Spital

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos, ein 50-jähriger Mann ebenfalls aus Klagenfurt, überlebte den Zusammenstoß. Er erlitt bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das LKH Villach gebracht.

Stundenlange Sperre der B83

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B83 Kärntner Straße im Bereich der Unfallstelle komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Totalsperre dauerte bis 23:00 Uhr an.