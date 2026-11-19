Streich unter betrunkenen Freunden eskalierte: Ein 27-Jähriger soll den Schlafsack seines schlafenden Kumpels mit Schnaps übergossen und angezündet haben. Das Opfer erlitt schwerste Verbrennungen. Der 27-Jährige wurde zu 12 Monaten bedingter Haft verurteilt.

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Salzburg. Eine ausgelassene Krampusfeier im Dezember 2025 endete in einer verheerenden Tragödie: Was offenbar als Streich unter betrunkenen Freunden gedacht war, wurde zum Albtraum. Ein 27-jähriger Pongauer musste sich am Donnerstag vor dem Salzburger Landesgericht verantworten. Der schwere Vorwurf: Er soll seinen schlafenden Freund angezündet und damit schwerste Verletzungen verursacht haben. Er wurde rechtskräftig wegen schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Haftstrafe von zwölf Monaten verurteilt.

Nach Krampusfeier eingeschlafen

Die dramatischen Ereignisse sollen sich nach einer Krampusfeier zugetragen haben. Das damals 22-jährige Opfer hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut und war schließlich betrunken eingeschlafen. Doch während der junge Mann schlief, soll sein 27-jähriger Freund zu einer folgenschweren Aktion angesetzt haben.

Laut Anklage schüttete der Pongauer hochprozentigen Schnaps über den Schlafsack seines schlafenden Kumpels oder in dessen unmittelbare Nähe. Anschließend soll er diesen angezündet haben. Innerhalb kürzester Zeit geriet die Situation außer Kontrolle. Der Schlafende konnte sich zwar noch aus der brennenden Umhüllung befreien, erlitt dabei jedoch schwerste Verbrennungen.

20 Prozent der Körperoberfläche betroffen

Die Verletzungen waren verheerend: Rund 20 Prozent seiner Körperoberfläche wurden verbrannt. Der 22-Jährige darf wegen der erlittenen Verletzungen wohl noch länger nicht in die pralle Sonne und leidet fast ein Jahr nach dem Vorfall unter den psychischen Folgen: Schlafstörungen und Alpträume seien zwar seltener geworden, sagte er vor Gericht, im Angesicht von Feuer erleide er jedoch Angstattacken mit Schweißausbrüchen und Zittern. Das habe auch Folgen für seine Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist aktuell nicht beim Atemschutztrupp tätig. Auch aus dem Krampus-Pass ist er ausgetreten.

Falsche Beweisaussage

"Es war wirklich dumm und es tut mir wirklich leid. Ich habe nicht daran gedacht, dass es solche Folgen haben kann", betonte der Angeklagte bei seinem Prozess. Er war vor Gericht voll geständig. Neben der bedingten Haftstrafe erhielt er eine Geldstrafe in der Höhe von 3.402 Euro und muss die Kosten des Verfahrens zahlen. Im Vorfeld hatte der 27-Jährige bereits 3.000 Euro Schmerzensgeld an seinen Bekannten gezahlt. Nun kommt noch ein Zuspruch der Richterin für seelisches Teilschmerzensgeld hinzu. Das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Nachspiel hat die Tat für mehrere Zeugen, die beim Vorfall anwesend waren - und für das Opfer selbst. Die Staatsanwaltschaft beantragte heute ihre Verfolgung wegen falscher Beweisaussage bzw. wegen der versuchten Begünstigung. Wie die Richterin betonte, habe falsch verstandener Korpsgeist selbst beim 22-Jährigen zu Aussagen geführt, die den Tathergang anders darstellen. So war zuerst von einem Missgeschick die Rede, während das Opfer im Schlafsack geschlafen habe. Eine Zeugin berichtete im Vorfeld dann allerdings von einem Video in der Snapchat-Gruppe der Krampus-Pass, das die Tat ganz anders zeigte.

Die Staatsanwaltschaft ging dennoch nicht von einer absichtlichen Tat aus. Oder wie die Privatbeteiligtenvertreterin im Verfahren knapp formulierte: "Da war ganz viel Alkohol im Spiel."