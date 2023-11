Star-Designerin Poleschinski ist Mama geworden

Die österreichische Modemacherin freut sich über eine Tochter und verrät gleich auch den Namen des kleinen Sonnenscheins

"Unser wertvollstes Geschenk", schreibt Eva Poleschinski unter ihr neuestes Posting auf Instagram. Darauf zu sehen: eine kleine Hand mit einem Armband, auf dem der Name "Eydis" steht. Die Star-Designerin und ihr Partner Oliver Rathschüler sind also zum ersten Mal Eltern geworden.

Im Sommer machte Poleschinski ihre Schwangerschaft öffentlich. Damals verriet sie, dass es ein absolutes Wunschkind sei. Jetzt kann sich die kleine Familie erst einmal in Ruhe kennenlernen. Auf Instagram freuen sich Evas prominente Kundinnen mit ihr: "Herzlichen Glückwunsch", schreibt etwa Schauspielerin Larissa Marolt. "Gratuliere euch! Wie schön", schreibt Missy May und auch Anna Veith lässt Poleschinski wissen, dass sie an sie denkt.