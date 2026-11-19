Große Schneeflocken, tief verschneite Landschaften und jede Menge Winterstimmung: In Teilen der Alpen hat es am Donnerstag ordentlich geschneit. ORF-Meteorologe Sigi Fink teilte auf Facebook eine Zusammenstellung mehrerer Aufnahmen, die den winterlichen Wetterumschwung zeigen.

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Auf den Aufnahmen sind kräftige Schneefälle und bereits komplett weiß bedeckte Landschaften zu sehen. Fink kommentierte seinen Facebook-Beitrag mit den Worten: "Fette Schneeflocken" – und verwies dabei auf die Regionen, in denen es gerade besonders winterlich wird.

Italientief bringt Schnee und Regen

Verantwortlich für die Niederschläge ist ein kleines Tief über Norditalien. Es führt feuchte Luft an die Alpensüdseite und sorgt vor allem im Süden Österreichs für teils kräftigen Niederschlag. Auch Meteorologe Sigi Fink hatte bereits vorab auf die Möglichkeit von Schnee bis in tiefere Lagen hingewiesen.

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Besonders spannend ist dabei die Schneefallgrenze: Laut Fink können wenige Zehntelgrad darüber entscheiden, ob es regnet oder schneit. Bei intensiven Niederschlägen könnte es vorübergehend sogar in manchen Tälern weiß werden – auch im Lienzer Becken.

So geht es mit dem Wetter weiter

In Kärnten und Osttirol bleibt es am Donnerstag zunächst trüb und zeitweise nass. In höheren Lagen fällt Schnee, während es in den Tälern vielerorts bei Regen bleibt. Am Freitag soll sich das Wetter dann deutlich freundlicher zeigen: Vor allem in Osttirol und weiten Teilen Kärntens kommt wieder die Sonne zum Vorschein.

Am Wochenende könnte es allerdings erneut wechselhafter werden. Der Winter gibt also nur einen kurzen Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte.