Die weitere Teilnahme von Spaniens Tennis-Ass Carlos Alcaraz bei den ATP Finals in Turin ist Medienberichten zufolge fraglich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der größte Titelrivale des Weltranglistenersten Alexander Zverev will sich demnach wegen seiner Oberschenkelprobleme am Donnerstag einem MRT unterziehen.

Laut der spanischen Zeitung Marca entscheidet das Ergebnis auch darüber, ob der 23-Jährige bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna gegen Österreich antreten kann.

Gute Nachricht für ÖTV-Team?

Rot-Weiß-Rot bekommt es zum Auftakt des Final-8-Turniers im Viertelfinale am 26. November mit den Spaniern zu tun. Erst zu Wochenbeginn hatten die Vorjahresfinalisten ihre Nummer drei, Alejandro Davidovich Fokina, aufgrund von Rückenproblemen durch Daniel Merdia (ATP-42.) ersetzen müssen.

Daneben befinden sich aktuell Alcaraz (3.) und Rafael Jodar (10.) im Aufgebot. Pedro Martinez und Marcel Granollers decken das Doppel ab.

Probleme am Oberschenkel

Nach monatelangem Ausfall hatte sich Alcaraz zuletzt in bestechender Form präsentiert und die Turniere in Tokio, Wien und Paris gewonnen. Auch in seinen zwei bisherigen Matches bei den ATP Finals spielte Alcaraz stark auf und steht bereits im Halbfinale.

Am Mittwoch musste er sich bei seinem 6:2,6:4-Sieg gegen Daniil Medwedew aus Russland aber am linken Oberschenkel behandeln lassen. "Nun ja, ich spüre es ein wenig. Ich werde nicht lügen", sagte Alcaraz, der am Freitag sein letztes Vorrundenmatch gegen den noch sieglosen Italiener Flavio Cobolli bestreiten soll.