Österreichs Radstar Felix Gall hat in den vergangenen Jahren große Erfolge gefeiert. Jedoch beschäftigt ihn weiterhin ein grauenhafter Vorfall aus dem Jahr 2023.

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Felix Gall (28) war beim Podcast "Mindgames" zu Gast. Dort sprach der Radstar unter anderem über die Tour de France und seinen 10-Millionen-Euro-Vertrag. Eines der wichtigen Themen war auch der tödliche Sturz von seinem Kollegen Gino Mäder.

Bei der Tour de Suisse 2023 stürzte der Schweizer schwer und starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Gall wurde gefragt, was der Unfall mit ihm als Menschen gemacht hat. Der 28-Jährige schilderte: "Ich war da im gelben Trikot bei der Tour de Suisse und der Gino war ein bisschen hinter mir, die letzte Abfahrt." Er setzte fort: "Da habe ich schnell gemerkt, da ist gerade was anderes passiert. Und dann hat aber niemand gewusst, was eigentlich los ist."

"Dann sind halt natürlich überall die Tränen geflossen"

Die schlimme Nachricht erhielten sie am nächsten Tag: "Am nächsten Tag sind alle im Kreis gestanden, Fahrer und Betreuer, und dann haben sie gesagt, dass er verstorben ist." Für jeden war dies ein großer Schock: "Dann sind halt natürlich überall die Tränen geflossen. Jeder hat das auf seine eigene Art und Weise verarbeitet."

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Am 15. Juni 2023 stürzte Mäder während der fünften Etappe der Tour de Suisse bei der Abfahrt vom Albulapass in eine Schlucht. Einen Tag später erlag der Schweizer im Krankenhaus in Chur seinen schweren Verletzungen. Er wurde nur 26 Jahre alt.