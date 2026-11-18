Alexander Zverev schlägt Ben Shelton auch im siebenten Duell. Dass damit sein Halbfinalplatz in Turin fix ist, erfährt er erst nach dem Match.

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Erst die Arme hoch, dann ein fragender Blick: Alexander Zverev hatte Ben Shelton gerade mit 6:2, 7:6 (7:4) besiegt, als ihm die nächste gute Nachricht offenbar erst bewusst wurde. "Ich bin im Halbfinale?", fragte der Weltranglistenerste überrascht und tippte sich auf die Brust.

Ja, ist er. Mit seinem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel sicherte sich der Deutsche bei den ATP Finals in Turin vorzeitig einen Platz unter den letzten vier. Nach 1:36 Stunden war nicht nur das Match entschieden, sondern auch das Weiterkommen.

Shelton findet wieder kein Mittel

Für den US-Amerikaner wird Zverev immer mehr zum unlösbaren Problem. Sieben Begegnungen, sieben Niederlagen: Auch beim Saisonabschluss konnte Shelton diese Serie nicht durchbrechen.

Schon das erste Aufschlagspiel nahm ihm Zverev ab – wie zuletzt im US-Open-Finale. Ein weiteres Break zum 4:1 brachte den Deutschen endgültig auf Kurs. Nach nur 38 Minuten beendete er den ersten Satz mit zwei Assen.

Im zweiten Durchgang hielt Shelton besser dagegen und erzwang den Tiebreak. Dort unterliefen ihm jedoch entscheidende Fehler. Insgesamt leistete sich der Amerikaner 24 unerzwungene Fehler, Zverev nutzte gleich seinen ersten Matchball.

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22 von 23 Punkten beim ersten Aufschlag

Die Grundlage für den Erfolg legte Zverev beim eigenen Service. Allein im zweiten Satz gewann er 22 von 23 Punkten nach seinem ersten Aufschlag. Insgesamt schlug er 14 Asse, Shelton kam auf 15.

"Jedes Mal, wenn ich eine Chance hatte, habe ich sie genutzt", erklärte Zverev. Gerade gegen Shelton sei es wichtig, vorne zu liegen: "Sonst ist er noch gefährlicher, hat noch mehr Power."

Auch sein sehenswerter Matchball war danach Thema. Zverev nahm es pragmatisch: "Mir ist egal, wie ich den Matchball gewinne – Hauptsache, ich gewinne ihn."

Jetzt wartet Fils

Am Donnerstag trifft Zverev im letzten Gruppenspiel auf den Franzosen Arthur Fils. Den Halbfinalplatz kann ihm dabei niemand mehr nehmen. Für den zweimaligen Turniersieger ist es bereits der fünfte Einzug in die Vorschlussrunde der ATP Finals.