Cristiano Ronaldo sorgt mit einer neuen Handgeste für Verwirrung. In aktuellen Beiträgen formt der 41-Jährige immer wieder ein M – ein Zeichen, das Fans eigentlich von Bayern-Star Jamal Musiala kennen.

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Superstar Cristiano Ronaldo (41) sorgt derzeit mit einem mysteriösen Handzeichen für Rätselraten bei seinen Fans: Auf aktuellen Aufnahmen seines Klubs Al-Nassr formt der fünffache Weltfußballer mit der rechten Hand immer wieder ein "M". Am Montag heizte der Portugiese die Spekulationen auf Instagram weiter an. In einem neuen Clip zeigte er die Pose erneut und fragte seine 681 Millionen Follower begleitet von lachenden Emojis: "Habt ihr es schon herausgefunden?" – ein Posting, das bereits mehrere Millionen Likes sammelte.

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Theorien um das "M"-Zeichen

Obwohl die Geste stark an den Jubel von Bayern-Star Jamal Musiala erinnert, gilt eine Verbindung zum 23-jährigen DFB-Spieler als ausgeschlossen. Beide standen noch nie gemeinsam in einem Pflichtspiel auf dem Platz, und auch privat gibt es keinerlei Berührungspunkte. Stattdessen vermutet die Netz-Gemeinde einen ganz anderen Hintergrund: Im römischen Zahlensystem steht das "M" für 1.000 – und auch das portugiesische Wort für Tausend ("Mil") beginnt mit diesem Buchstaben.

15 Treffer fehlen zu historischer Tor-Marke

Ein Blick auf die Statistik stützt diese Theorie deutlich: Nach Treffern für Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin, Al-Nassr sowie das portugiesische Nationalteam, aus dem er kürzlich zurücktrat, hält Ronaldo aktuell bei exakt 985 Karriere-Toren. Damit fehlen dem Superstar nur noch 15 Treffer bis zur historischen 1.000er-Marke. Ob Ronaldo das Geheimnis nach diesem Meilenstein lüftet, bleibt vorerst offen.