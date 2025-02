Diese drei Bälle steigen am Samstag in Wien

Nach den ersten ereignisreichen Wochen im neuen Jahr geht die Ballsaison an diesem Wochenende weiter - mit gleich drei Veranstaltungen am Samstag.

Die Wiener Ballsaison 2025 ist in vollem Gange! Etliche Großveranstaltungen gingen bereits über die Bühne, wie der Steirerball, der Ball der WU, der Zuckerbäckerball, der Polizeiball oder der Ball der Wiener Wirtschaft. Doch das war heuer lange noch nicht alles!

Während ganz Österreich auf den prestigeträchtigen Wiener Opernball am 27. Februar hinfiebert, gibt es bis dahin noch das eine oder andere Zuckerl. Strenggenommen sind es am Samstag, den 15. Februar, sogar drei: der Ball der International Atomic Energy Agency Staff Association in der Hofburg, der Ukraine Ball im Palais Ferstel und der Hip-Hop Ball im Palais Niederösterreich. Die gute Nachricht: Überall sind noch Karten erhältlich.

Hip Hop Ball

© Stefan Joham ×

Der Wiener Hip Hop Ball lädt heuer bereits das fünfte Mal zum "urbanen Walzer-Tanz" ein, diesmal unter dem Motto "United in Diversity". Ziel der Veranstalter ist das Verschmelzen oberflächlich gegensätzlicher Kulturen. Dabei gehen die beiden Musikdomänen Hip-Hop und Klassik eine moderne und spannende Tanzfusion ein.

Ort: Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien.

Preise: Vorverkaufsticket für 75 Euro, Standard Ticket für 89 Euro, Student Ticket für 65 Euro.

Ukraine Ball

© Ukrainischer Ball in Wien ×

Nach einer Pause von fünf Jahren kehrt der Ukrainische Wohltätigkeitsball nach Wien zurück. Zum insgesamt sechsten Mal wird zu einem festlichen Abend voller Eleganz geladen, der zugleich die Gelegenheit bietet, ein Charity-Projekt zu unterstützen: die Errichtung eines Rehabilitationszentrums für ukrainische Kriegsopfer.

Ort: Palais Ferstel, Strauchgasse 4, 1010 Wien.

Preise: Eintrittskarte für 120 Euro, Eintrittskarte mit Sitzplatz ab 220 Euro.

Ball der International Atomic Energy Agency Staff Association

© IAEA Staff Association ×

Der Ball der IAEO-Mitarbeitervereinigung ist zu einem festen Bestandteil des traditionellen Ballkalenders der Stadt Wien geworden. Der erste IAEO-Personalball wurde 1961 organisiert und wird seither regelmäßig veranstaltet.

Ort: Hofburg, 1010 Wien.

Preise: Eintrittskarte für 80 Euro.