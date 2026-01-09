Alles zu oe24VIP
Auto Unfall Schnee Winter
© Symbolbild/Getty Images

Horror-Fahrt

Todesangst: Pkw-Lenkerin verlor die Kontrolle - rutschte von Fahrbahn in die Tiefe

09.01.26, 18:34
Was für ein Horror-Trip! Eine Pkw-Lenkerin verlor im Winterchaos die Kontrolle über ihr Auto und rutschte von der Fahrbahn 160 Meter in die Tiefe. 

Eine 39-jährige Pkw-Lenkerin hat am frühen Freitagnachmittag beim bergab fahren auf glatter Schneefahrbahn in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) die Kontrolle verloren und ist über eine angrenzende Wiese rund 160 Meter in ein Waldstück abgerutscht.

Dort kam das Auto zum Stillstand. Die Österreicherin wurde verletzt und schließlich mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert, berichtete die Polizei.

