Neujahrsbaby-Foto aus OÖ polarisiert nun Deutschland

OÖ. Die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) kritisiert einen bild.de-Artikel vom 8. Jänner über das Neujahrsbaby aus Bad Ischl aufs Schärfste. "Der Eine Geburt ist etwas Wunderbares! Dass daraus wegen eines vielleicht nicht 100 Prozent inszenierten Fotos ein Shitstorm entsteht, über den nun sogar Bild online berichtete, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Väter, die von Anfang an dabei sind, Verantwortung übernehmen, Nähe zeigen und ihr Kind in den Arm nehmen, sind kein Aufreger – sondern genau das, was wir uns als Gesellschaft wünschen sollten! Und ganz wichtig und zu empfehlen: genau deshalb gibt es in unseren Spitälern auch Familienzimmer und Begleitbetten."

Das Silvesterbaby Malia Ella sorgt seit Tagen für eine virale Debatte: "Der Vater liegt scheinbar erschöpft mit Jogginghose und Baby im Arm im Bett, während die Mutter nur 15 Stunden nach der Geburt frisch angezogen an der Kante sitzend Blumen und Glückwünsche entgegennimmt. Eine Momentaufnahme, die mittlerweile tausendfach teils bitterböse kommentiert wurde", heizt die Bild.de-Redaktion die Debatte acht Tage nach Erscheinen des Fotos erneut an.

ÖVP-LH Thomas Stelzer deaktivierte hingegen nach dem Shitstorm die Kommentarfunktion unter dem Bild.