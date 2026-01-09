Alles zu oe24VIP
Ketchup-Attacke auf Kunstinstallation in Steyrer Kirche
Ketchup-Attacke auf Kunstinstallation in Steyrer Kirche

09.01.26, 10:07
Der Künstler beziffert Schaden auf Tausende Euro. 

Steyr. Seit Dezember kommt es laut orf.at in mehreren Kirchen der Pfarre Steyr zu Vandalenakten. Am Dreikönigstag wurde eine Kunstinstallation mit Ketchup beschmiert. Der entstandene Schaden soll mittlerweile in die Tausende Euro gehen. Eine Kirche reagiert nun mit eingeschränkten Öffnungszeiten. 

Für den Künstler Johannes Angerbauer-Goldhoff ist ein solche Angriffe nicht nur Sachbeschädigung, sondern auch persönliche Verletzung. Er will laut orf-Interview künstlerisch gegensteuern. „Ich werde auf das Ketchup reagieren. In den nächsten Tagen wird man wieder etwas Neues sehen, das zum Denken anregt“, so der Künstler.

