Silvesterrakete setzte Mehrparteienhaus in Oberösterreich in Brand

22-Jähriger hatte mehrere Feuerwerkskörper in der Nähe angezündet.

Traun. Der Brand eines Mehrparteienhauses in Traun (Bezirk Linz-Land), bei dem in der Silvesternacht vier Personen verletzt wurden, ist durch eine Feuerwerksrakete ausgelöst worden. Ein 22-jähriger Verdächtiger hat am Donnerstag gestanden, in der Nähe des Hauses mehrere Raketen abgefeuert zu haben.

Eine davon sei in Richtung eines Balkons im dritten Stock geflogen. Durch den Funkenflug brach am Balkon Feuer aus, das sich auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete, so die Polizei.