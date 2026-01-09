Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Dach von Wohnkomplex in Traun (OÖ) in Flammen.
© FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER

Anzeige erfolgt

Silvesterrakete setzte Mehrparteienhaus in Oberösterreich in Brand

09.01.26, 08:30 | Aktualisiert: 09.01.26, 09:35
Teilen

22-Jähriger hatte mehrere Feuerwerkskörper in der Nähe angezündet. 

Traun. Der Brand eines Mehrparteienhauses in Traun (Bezirk Linz-Land), bei dem in der Silvesternacht vier Personen verletzt wurden, ist durch eine Feuerwerksrakete ausgelöst worden. Ein 22-jähriger Verdächtiger hat am Donnerstag gestanden, in der Nähe des Hauses mehrere Raketen abgefeuert zu haben.

Eine davon sei in Richtung eines Balkons im dritten Stock geflogen. Durch den Funkenflug brach am Balkon Feuer aus, das sich auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete, so die Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden