Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Julia Roberts und George Clooney
© Getty

Sonntag Nacht

Julia Roberts und George Clooney verteilen Golden Globes

09.01.26, 01:13 | Aktualisiert: 09.01.26, 08:32
Teilen

Am 11. Jänner werden in Beverly Hills die Preise in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben.

Wenige Tage vor der Verleihung der Golden Globes haben die Veranstalter Dutzende prominente Helfer für die Preis-Gala angekündigt. Stars wie George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried und Orlando Bloom sollen am Sonntag beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen mithelfen. Unter den mehr als 40 Helfern sind auch Musikgrößen wie Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg und K-Pop-Superstar Lisa, Sängerin der Girl-Group "Blackpink".

Julia Roberts und George Clooney

Julia Roberts und George Clooney

© Getty

Einige dieser Stars sind selbst für Golden Globes nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried. Bei der 83. Verleihung in der Nacht auf Montag geht der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.

Miley Cyrus strahlte bei der Premiere in einem atemberaubenden Kleid.

Miley Cyrus strahlte bei der Premiere in einem atemberaubenden Kleid.

© Getty Images

Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2", "Frankenstein" und das im Iran spielende Politdrama "Ein einfacher Unfall".

Prominente Anwärter

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio 

© Getty Images

In den Schauspiel-Kategorien sind Stars wie Michael B. Jordan ("Blood & Sinners"), George Clooney ("Jay Kelly"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Renate Reinsve ("Sentimental Value"), Julia Roberts ("After the Hunt"), Cynthia Erivo ("Wicked: Teil 2") und Emma Stone ("Bugonia") im Rennen.

SAG Awards

Ariana Grande war 2018 noch ein völlig anderer Typ - mehr Rockstar als Elfe.

© Getty Images

Die Golden Globe Awards werden in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben. Als weitere Sparte ist erstmals "Bester Podcast" dabei. Rund 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden