Julia Roberts und George Clooney verteilen Golden Globes

Am 11. Jänner werden in Beverly Hills die Preise in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben.

Wenige Tage vor der Verleihung der Golden Globes haben die Veranstalter Dutzende prominente Helfer für die Preis-Gala angekündigt. Stars wie George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried und Orlando Bloom sollen am Sonntag beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen mithelfen. Unter den mehr als 40 Helfern sind auch Musikgrößen wie Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg und K-Pop-Superstar Lisa, Sängerin der Girl-Group "Blackpink".

Julia Roberts und George Clooney © Getty

Einige dieser Stars sind selbst für Golden Globes nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried. Bei der 83. Verleihung in der Nacht auf Montag geht der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.

Miley Cyrus strahlte bei der Premiere in einem atemberaubenden Kleid. © Getty Images

Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2", "Frankenstein" und das im Iran spielende Politdrama "Ein einfacher Unfall".

Prominente Anwärter

Leonardo DiCaprio © Getty Images

In den Schauspiel-Kategorien sind Stars wie Michael B. Jordan ("Blood & Sinners"), George Clooney ("Jay Kelly"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Renate Reinsve ("Sentimental Value"), Julia Roberts ("After the Hunt"), Cynthia Erivo ("Wicked: Teil 2") und Emma Stone ("Bugonia") im Rennen.

Ariana Grande war 2018 noch ein völlig anderer Typ - mehr Rockstar als Elfe. © Getty Images

Die Golden Globe Awards werden in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben. Als weitere Sparte ist erstmals "Bester Podcast" dabei. Rund 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.