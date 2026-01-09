Die letzte Ehre für Alt-LH Josef Ratzenböck

Stefans Zweigs Worte begleiten Ratzenböck zum Abschied: "Niemand ist fort, den man liebt. Liebe ist ewige Gegenwart!

Linz. Heute und morgen wird LH a.D. Josef Ratzenböck, der am 23. Dezember mit 96 Jahren gestorben ist, die letzte Ehre des offiziellen Oberösterreich erwiesen. Der ÖVP-Politiker ist fast 18 Jahre an der Spitze des Landes gestanden und war noch bis zum Alter von 88 Jahren als Landesobmann des Seniorenbundes politisch aktiv.

© Land OÖ

Seit 9 Uhr ist sein Sarg in der Minoritenkirche Linz öffentlich aufgebahrt. Bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit Abschied zu nehmen. Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landtagspräsident Max Hiegelsberger sowie Mitglieder der Oö. Landesregierung nahmen den Sarg am Morgen in Empfang.



Am Samstag, 10. Jänner, ab 10 Uhr überträgt der ORF live die Trauersitzung aus dem Linzer Landhaus. Diese Veranstaltung kann nur mit Einladung besucht werden. Im Anschluss findet ab 12 Uhr im Linzer Mariendom das feierliche Requiem statt. Die Beisetzung findet dann nur im engsten Familienkreis statt.

© Land OÖ

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich ebenso angekündigt wie die Minister Claudia Plakolm und Wolfgang Hattmannsdorfer. Auch die Ex-Minister Reinhold Mitterlehner, Ursula Haubner und Rudolf Anschober werden neben Ex-Landeshauptleuten aus anderen Bundesländern, wie Erwin Pröll und Hermann Schützenhöfer, trauern.

Kondolieren auch online möglich

Sowohl in der Minoritenkirche als auch im Mariendom werden Kondolenzbücher aufliegen, um es den Trauernden zu ermöglichen, ihr persönliches Gedenken an Josef Ratzenböck auszudrücken.Das Land Oberösterreich hat zudem unter www.kondolenz.ooe.gv.at ein online Kondolenzbuch für den verstorbenen Landeshauptmann eingerichtet. Auch hier besteht die Möglichkeit, des Verstorbenen zu gedenken und Beileid auszudrücken. Im Sinne des Verstorbenen ersucht die Trauerfamilie, von Kranz- und Blumenspenden Abstand zu nehmen, und stattdessen den dafür vorgesehenen Betrag an die „Freunde der Caritas“ zu spenden (IBAN AT13 3400 0000 0011 4009, Kennwort: Dr. Ratzenböck).