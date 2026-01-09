Alles zu oe24VIP
Brandherd ausgebrochen: Autobahn A10 gesperrt

Einstaz

Brandherd ausgebrochen: Autobahn A10 gesperrt

09.01.26, 20:57
Ein brennender Lkw im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn in Salzburg hat am Freitagabend zu enormen Verkehrsbehinderungen geführt.  

 Die A10 musste im Unfallbereich zwischen Golling und Werfen komplett gesperrt werden, nach Angaben des ÖAMTC kam es zu langen Staus. Die Autobahn wird in Richtung Villach bis gegen Mitternacht gesperrt bleiben, in Richtung Salzburg wird die Sperre auf jeden Fall bis Samstag dauern, sagte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl zur APA.

© VOGL-Perspektive Fotografie.Video.Medienservice

© VOGL-Perspektive Fotografie.Video.Medienservice

Am Unfall beim Tunnelportal um ca. 18.00 Uhr war nur der Lkw beteiligt, der dabei in Flammen aufging. Der Lenker wurde verletzt. Eine gute Stunde später war der Brand immer noch nicht völlig gelöscht, sagte Holzedl. Durch das Feuer sei auch der Tunnel beschädigt worden, weshalb nun Experten angefordert wurden, die nach Beendigung des Lösch- und Bergeeinsatzes das Ausmaß der Schäden begutachten werden.

© VOGL-Perspektive Fotografie.Video.Medienservice

Der Verkehr wird über die Salzachtal Bundesstraße (B159) bzw. großräumiger über die B311 durch den Pinzgau umgeleitet. Harald Lasser vom ÖAMTC verwies darauf, dass am morgigen Samstag starker Reiseverkehr erwartet wird und daher mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden müsse, sollte der Tunnel noch nicht freigegeben sein.

