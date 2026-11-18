Haris Tabakovic muss operiert werden und fehlt zumindest bis ins neue Jahr, praktisch zeitgleich kommt bei Red Bull Salzburg ein spannendes Gerücht ans Tageslicht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Tabakovic war der Mann für die wichtigen Tore im Team von Danny Röhl, nun müssen sie ihren Stürmer bis nach der Winterpause vorgeben.

Sobald der Bomber zurück am Feld steht, könnte er aber bereits einen starken Nebenmann vorfinden. Denn wie die im Umfeld von Werder Bremen gut informierte "Deichstube" berichtet, arbeitet Sportchef Marcus Mann an einem Deal für ein Offensiv-Talent.

Konkurrenz aus dem Ausland

Paul Erevbenagie heißt der 19-Jährige, den die Mozartstädter ins Auge gefasst haben. Der Deutsche kam beim starken Sechsten in dieser Saison bisher nur auf vier Kurzeinsätze in der Bundesliga, musste sich unter anderem hinter Marco Grüll anstellen.

Paul Erevbenagie für Werder Bremen II © IMAGO/Lobeca

Erevbenagie könnte den Weg nach draußen suchen, mit den Bullen weit vorne in der Warteschlange. Konkurrenz gibt es für den Flügel aber aus Dänemark mit Odense BK und auch aus der 2. Bundesliga mit Osnabrück.

Backup für Verletzungsplage?

Da der Teenager auch im Sturmzentrum aushelfen kann, wäre er für die von Verletzungen dahingeraffte Offensivabteilung der ideale Backup.

Das einzige, aber durchaus große Problem: Werder soll nicht bereit sein, ihr Juwel abzugeben. Zur "Deichstube" sagte Sportdirektor Peter Niemeyer explizit, man könne sich "stand jetzt nicht vorstellen, ihn abzugeben".