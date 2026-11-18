Die umstrittenen Trinkpausen bei Fußball-Weltmeisterschaften sollen auch 2030 zum Einsatz kommen.

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Darauf deuten Unterlagen hin, die der Weltverband FIFA im Zuge der Ausschreibung der TV-Rechte für das Turnier veröffentlicht hat. Darin wird den Fernsehsendern offenbar ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, während dieser Unterbrechungen Werbung zu verkaufen.

Bei der WM 2026 waren erstmals in allen 104 Spielen jeweils dreiminütige Trinkpausen zur Mitte jeder Halbzeit vorgesehen. Offiziell begründete die FIFA die Maßnahme mit dem Schutz der Gesundheit der Spieler. Gleichzeitig erwiesen sich die Unterbrechungen als lukrative Gelegenheit für die TV-Sender, zusätzliche Werbeeinnahmen zu erzielen.

Das ÖFB-Team währen der Trinkpause © Getty Images

Laut einem Bericht des "Guardian" sollen während der Pausen zwischen zwei und neun Millionen Dollar pro Spiel an Werbeerlösen möglich gewesen sein. Allein der US-Sender Fox soll damit Schätzungen zufolge rund 250 Millionen Dollar eingenommen haben.

Noch keine Entscheidung

Eine endgültige Entscheidung für die WM 2030, die überwiegend in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden wird, gibt es laut FIFA allerdings noch nicht. Die Ausschreibungsunterlagen sollen lediglich verschiedene Möglichkeiten abdecken. Neben Trinkpausen werden darin auch sogenannte Cooling-Breaks erwähnt. Diese könnten bei hohen Temperaturen von mindestens 28 Grad eingesetzt werden.

Die kommerziellen Chancen dürften dennoch eine Rolle spielen: Die US-TV-Rechte für 2030 sollen laut "Guardian" zwischen 1,5 und zwei Milliarden Dollar einbringen.