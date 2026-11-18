Dem ÖFB-Team droht etwa eine Gruppe gegen Spanien, Polen und Finnland.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Nations League hat Österreich erfolgreich beendet. Mit drei Siegen und drei Unentschieden wurde die Rangnick-Elf souverän Gruppensieger und steigt in die Liga A auf. Das kommende Jahr steht nun ganz im Zeichen der EM-Qualifikation – die Gruppen dafür werden bereits am 6. Dezember in Belfast ausgelost.

Österreich in Topf 2

Aus Topf 1 könnte die Rangnick-Elf etwa auf Weltmeister Spanien, England oder das wieder erstarkte Deutschland treffen. Leichter wären wohl Partien gegen Griechenland, Dänemark oder Kroatien.

Aus Topf 3 könnte es etwa gegen die Ukraine, Schottland oder Polen gehen. Mit Finnland und den Färöer gibt es auch unangenehme Gegner aus Lostopf 4 – für Spannung ist also gesorgt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Sollte Österreich in eine Vierergruppe mit einem der acht Nations-League-Viertelfinalisten gelost werden, würde die Quali erst Ende September beginnen, weil die Nations League an den Doppelterminen im März und Juni entschieden wird. In diesem Fall gäbe es für Österreich nur sechs Gruppenspiele, die ersten vier Ländermatches 2027 würden allesamt Testpartien sein.

Bei der Zulosung in eine Fünfergruppe würde der Quali-Auftakt bereits im März erfolgen, über das Jahr verteilt stünden acht Pflichtspiele und zwei Testmatches auf dem Programm. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold präferiert letztere Variante, alleine schon deshalb, weil Pflichtspiele höheres Zuschauerinteresse hervorrufen, wie er der APA sagte.

Kein Wunschlos

Rangnick hat laut eigenen Angaben kein Wunschlos und hofft für den nächsten Lehrgang im März kommenden Jahres auf die Rückkehr vieler Kicker, die zuletzt nicht zur Verfügung standen. Der Kader könnte sich 2027 ändern, die Spielweise aber nicht. Trotz mancher Experten-Kritik werde man am Pressing festhalten, so Rangnick. "Man muss immer noch mal schauen, wer da was sagt und wie viel Wissen da dahintersteckt. Manchmal ist es ziemlich viel Meinung für relativ wenig Wissen."

EM 2028: Die wichtigsten Fakten zur Qualifikation Auslosung: Die Gruppeneinteilung erfolgt am 6. Dezember 2026 um 18.00 Uhr in Belfast. Österreich ist in Topf 2. Qualifikationsmodus: Insgesamt gibt es zwölf Gruppen mit jeweils vier oder fünf Mannschaften. Die Spiele werden von März bis November 2027 mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Direkte Qualifikation: Die zwölf Gruppensieger sowie die acht besten Zweitplatzierten lösen unmittelbar das EM-Ticket. Bei der Ermittlung der besten Gruppenzweiten werden in Fünfergruppen die Ergebnisse gegen den Tabellenletzten nicht berücksichtigt. Play-offs: Im März 2028 werden die letzten EM-Plätze vergeben. Teilnahmeberechtigt sind neben den noch nicht qualifizierten Teams auch entsprechend gereihte Gruppensieger der Nations League. Je nach Situation der Gastgeber werden dabei zwei bis vier Tickets ausgespielt. Gastgeberregelung: England, Schottland, Wales und Irland nehmen ebenfalls an der Qualifikation teil. Für die vier Gastgeber sind insgesamt zwei Startplätze reserviert, sofern sie sich nicht sportlich qualifizieren. Endrunde: Die EM findet von 9. Juni bis 9. Juli 2028 statt. Insgesamt kämpfen 24 Nationen um den Titel. Das Eröffnungsspiel steigt in Cardiff, das Finale im Londoner Wembley-Stadion.

Nations League als zusätzliche Chance

Auch über die Nations League könnte Österreich noch den Sprung zur EM schaffen. Die besten Gruppensieger, die sich nicht bereits auf direktem Weg qualifiziert haben, erhalten eine Chance auf einen Platz in den Play-offs. Damit hätte das ÖFB-Team im Falle einer verpassten direkten Qualifikation noch einen möglichen zweiten Anlauf.