Ausgebrannt
Wohnwagen fing während der Fahrt Feuer
NÖ. Am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Möllersdorf zu einem Fahrzeugbrand im Ortsgebiet auf der B17, Höhe der Badner-Bahn-Haltestelle, alarmiert. Ein Triebfahrzeugführer einer vorbeikommenden Badner-Bahn-Garnitur wurde auf den Brand aufmerksam und ließ sofort die Florianis verständigen. Auch mehrere Passanten und vorbeifahrende Fahrzeuglenker wählten in Folge den Notruf 122.
Spektakulärer Einsatz in Möllersdorf
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© Bfkdo Baden/R. Romar
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Gasflasche rechtzeitig ins Freie gebracht
Innerhalb kürzester Zeit erfassten die Flammen den kompletten Wohnwagen. Zum Glück gelang es dem Fahrzeuglenker, den Anhänger von seinem Pkw abzukoppeln und diesen in Sicherheit zu bringen. Ebenso konnte er gerade noch rechtzeitig eine Gasflasche aus einer Box herausholen, als bereits aus dem Heck des Wohnwagens Flammen ins Freie schlugen.
Als die alarmierten Einsatzkräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand. Die Strahlungshitze war dabei so enorm, dass auch Einrichtungen wie etwa Beleuchtungskörper, Anzeigetafeln und eine Trennwand bei der Haltestelle beschädigt wurden.
Innerhalb kürzester Zeit gelang es unter Atemschutz, den Brand unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen. Um alle Glutnester des komplett niedergebrannten Wohnwagenanhängers mit der Wärmebildkamera aufzuspüren, musste das Brandgut teilweise auseinandergezogen werden.
Um 13.20 Uhr konnte der Feuerwehreinsatzleiter Kommandant HBI Josef Riesner „Brand aus“ melden. Danach folgten noch Aufräum- und Kontrollarbeiten. Durch den Brand kam es zu erheblichen Behinderungen auf der stark befahrenen B17.
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