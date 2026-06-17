Alkolenker krachte in Quad: 29-Jähriger tot

Ein Pkw-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses krachte in den Anhänger eines Quads.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

NÖ. Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Hollabrunn ein Todesopfer gefordert. In Haugsdorf kam ein 29-jähriger Niederösterreicher ums Leben, nachdem ein Auto einen Anhänger hinter einem Quad aufgefahren hatte. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Auto rutschte auf abschüssiger Strecke

Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf einem stark abschüssigen Feldweg. Ein 22-Jähriger war mit einem Quad unterwegs, während der 29-Jährige in einem angehängten Anhänger saß. Als das Gespann im Bereich einer Kreuzung langsamer wurde, verlor ein nachkommender 30-jähriger Autofahrer beim Bremsen die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Rutschen und krachte in den Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mitfahrer tödliche Verletzungen.

Alkohol am Steuer

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert unterwegs gewesen sein soll. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Zudem wurde bekannt, dass weder das Quad noch der Anhänger für den öffentlichen Verkehr zugelassen waren. Die beiden Lenker blieben unverletzt. Gegen sie werden nun Anzeigen erstattet.