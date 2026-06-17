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Festnahme

Bei Kontrolle: Türke flüchtete vor Polizei zu Fuß durch Grätzl

Beamte mussten den Flüchtenden durch mehrere Straßenzüge verfolgen.
© TZ Österreich/Niesner
Gegen den 28-Jährigen besteht eine gültige Ausreiseverpflichtung.
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Wien. Ein Polizeieinsatz in Hernals ist am Dienstagabend eskaliert. Im Zuge einer laufenden Amtshandlung stellte sich heraus, dass gegen einen 28-Jährigen eine gültige Ausreiseverpflichtung bestand. Kurz darauf ergriff der Türke plötzlich die Flucht und lief in Richtung Ottakringer Straße davon. Dabei versuchte er, sich den Beamten durch eine Flucht quer durch das Grätzl zu entziehen.

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Verfolgung durch mehrere Straßenzüge

Der Flüchtende schlug beim Huberpark ein Tor hinter sich zu und setzte seine Flucht anschließend in Richtung Steinergasse fort. Wenig später gelang es einem Polizisten in der Geblergasse, dem Mann den Weg abzuschneiden und ihn zu stoppen. Doch damit war die Situation noch nicht beendet. Bei der anschließenden Festnahme soll sich der 28-Jährige massiv gegen die Beamten gewehrt haben.

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