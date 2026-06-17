Einstimmig gewählt
NÖ Landarbeiterkammer: Mikl-Leitner gelobt Freistetter an
Mit einer einstimmigen Wiederwahl ist am Dienstag die konstituierende Vollversammlung der Landarbeiterkammer Niederösterreich über die Bühne gegangen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nahm dabei die Angelobung von Präsident Andreas Freistetter vor.
Freistetter steht seit mehr als 20 Jahren an der Spitze der NÖ Landarbeiterkammer. Unterstützt wird er künftig von den beiden Vizepräsidenten Judith Hartl und Franz Sigl. Mikl-Leitner würdigte den langjährigen Funktionär als verlässlichen Ansprechpartner mit großer Nähe zu den Menschen und hob dessen Einsatz für die Beschäftigten hervor.
"Eine starke Stimme"
In ihrer Rede betonte die Landeshauptfrau die Landarbeiterkammer als "wichtige Serviceeinrichtung und Interessensvertretung", die "ein wichtiger Teil der Sozialpartnerschaft und ein wichtiger Partner für das Land Niederösterreich" sei. Gerade in einer Zeit voller Herausforderungen brauche es "eine starke Stimme" für die Beschäftigten.
Auch Freistetter unterstrich die Bedeutung der Kammer und kündigte an, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Angebote wie Rechtsberatung, Weiterbildung sowie Unterstützungen und Förderungen sollen weiterhin zentrale Schwerpunkte bleiben.
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