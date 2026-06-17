Großes Fest
Buntes Sommerfest der IV-Wien
Beim Sommerfest der Industriellenvereinigung Wien kamen am Erste Campus über 600 Vertreter:innen aus Wirtschaft, Industrie und Politik zusammen. Es ging um die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs, Wettbewerbsfähigkeit und aktuelle Herausforderungen für Unternehmen.
IV-Wien-Präsident Christian C. Pochtler begrüßte die Gäste, gemeinsam mit IV-Chef Georg Knill. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hielt eine Keynote.
Netzwerken
AUA-Chefin Annette Mann und Siemens-Chefin Patricia Neumann waren unter den hochkarätigen Gästen. Auch Karl-Heinz Strauss, CEO der Porr AG, netzwerkte, genauso wie Gerda Holzinger-Burgstaller (Erste Bank Österreich-Chefin) und viele mehr.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden