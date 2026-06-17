Buntes Sommerfest der IV-Wien

Minister Hattmannsdorfer, Grünen-Chefin Gewessler, SPÖ-Regierungskoordinatorin und Staatssekretärin Michaela Schmidt, Sepp Schellhorn und viele mehr feierten mit der IV-Wien das Sommerfest 2026.

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Beim Sommerfest der Industriellenvereinigung Wien kamen am Erste Campus über 600 Vertreter:innen aus Wirtschaft, Industrie und Politik zusammen. Es ging um die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs, Wettbewerbsfähigkeit und aktuelle Herausforderungen für Unternehmen.

IV-Wien-Präsident Christian C. Pochtler begrüßte die Gäste, gemeinsam mit IV-Chef Georg Knill. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hielt eine Keynote.

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AUA-Chefin Annette Mann und Siemens-Chefin Patricia Neumann waren unter den hochkarätigen Gästen. Auch Karl-Heinz Strauss, CEO der Porr AG, netzwerkte, genauso wie Gerda Holzinger-Burgstaller (Erste Bank Österreich-Chefin) und viele mehr.

Sommerfest der IV-Wien © Markus Prantl