Heißer Hingucker

Supermodel-Tochter Kaia Gerber: Heiße Schaumbad-Fotos

© FilmMagic
Kaia Gerber sorgt mit neuen Instagram-Schnappschüssen für Aufsehen: Die Tochter von Cindy Crawford zeigt sich nackt in der Badewanne – und wenig später in Unterwäsche im Bett. Dahinter steckt ihre neue Rolle als Creative Partnerin der Bodycare-Brand Uni.
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Kaia Gerber weiß, wie man eine Beauty-News mit maximaler Aufmerksamkeit verkündet. Auf Instagram teilte das Model neue Kampagnen-Bilder, die ihre Fans staunen lassen: Einmal posiert die 24-Jährige nackt in einer Badewanne, nur von Schaum bedeckt. Auf einem weiteren Foto liegt sie in Unterwäsche im Bett .

Der Anlass für die sinnlichen Aufnahmen: Kaia Gerber wird die erste "Creative Partner in Residence" der vom Ozean inspirierten Körperpflege-Brand Uni. Damit ist sie weit mehr als nur ein hübsches Kampagnengesicht. Die Supermodel-Tochter soll künftig die kreative Vision der Marke mitprägen und eng an Content Creation, Produktentwicklung, Marketinginitiativen und der allgemeinen Ausrichtung des Labels mitarbeiten.

Schaumbad-Pics für neue Beauty-Rolle

Zum Start der Zusammenarbeit steht das 24-Hour Body Serum von Uni im Mittelpunkt – ein Produkt, das laut Marke schon lange fixer Bestandteil von Gerbers persönlicher Beauty-Routine ist. Das Serum setzt auf den charakteristischen Marinekomplex von Uni, der die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit versorgen soll. Australischer Lime Caviar sorgt für ein sanftes Peeling, während Kakadu-Pflaume, reich an Vitamin C, die Kollagenproduktion unterstützen und die Elastizität der Haut verbessern soll.

Das Versprechen: glattere, gesünder aussehende Haut – ohne klebrigen Film und ohne großes Beauty-Brimborium. Genau das passt zu Kaia Gerbers Image: unkompliziert, cool und trotzdem höchst luxuriös.

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Dass das Model diese Nachricht mit so viel Haut inszeniert, dürfte der Kampagne jedenfalls die gewünschte Aufmerksamkeit sichern.

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