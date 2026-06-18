Heimliche Botschaft: Haben Sie dieses Detail an Kates Outfit entdeckt?

Nach zwei Jahren Pause ist sie endlich zurück. Prinzessin Kate stahl am gestrigen Mittwoch beim Royal Ascot allen die Show. In einem leuchtend gelben Traumkleid bewies die Prinzessin von Wales nicht nur ihr Stilgefühl, sondern sorgte auch mit einem besonderen Detail für Aufmerksamkeit.

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Ganz Großbritannien hatte auf diesen Moment gewartet: Am zweiten Tag des Pferderennens zogen Prinz William und Prinzessin Kate bei der traditionellen Kutschenprozession alle Blicke auf sich. Während der 43-jährige Thronfolger klassisch mit Zylinder glänzte, brachte Kate wortwörtlich die Sonne nach Berkshire.

Ein Lieblingsstück feiert sein drittes Comeback

Ihre Farbwahl fiel auf ein leuchtendes Narzissengelb, eine liebevolle und durchdachte Hommage, die sie anlässlich der Prince of Wales Stakes wählte, da die Narzisse die Nationalblume von Wales ist.

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Doch echten Royal-Fans kam der maßgeschneiderte Look sofort bekannt vor. Die Prinzessin, die längst als absolute Vorreiterin für nachhaltige Mode gilt, hat das fließende Midikleid mit der raffinierten asymmetrischen Schulterschleife bereits zwei Mal zuvor ausgeführt.

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Sein fulminantes Debüt feierte das Kleid im März 2022 bei der Ankunft des Paares in Kingston (Jamaika) während ihrer großen Karibikreise. Nur wenige Monate später, im Juli desselben Jahres, überreichte Kate in genau dieser Robe die Trophäe beim Wimbledon-Finale der Damen.

Das Styling macht den Unterschied

Dass ein recyceltes Kleid alles andere als langweilig sein muss, bewies Kate durch ein Styling-Update. Um den strikten Dresscode des Royal Ascots zu erfüllen, kombinierte sie das Kleid mit einem farblich exakt abgestimmten Teller-Hut von Jane Taylor, der durch einen dramatischen Netzschleier bestach. Dazu trug sie elegante, nudefarbene Veloursleder-Pumps von Gianvito Rossi und eine elfenbeinfarbene Perlen-Clutch von Anya Hindmarch.

Besonders berührend war jedoch ihre Schmuckwahl, mit der sie gleich zwei starken Frauen der Königsfamilie Tribut zollte: An ihren Ohren funkelten die opulenten Diamant-Kronleuchter-Ohrringe der verstorbenen Queen Elizabeth II., während sie am Handgelenk das berühmte dreireihige Perlenarmband von Nigel Milne trug, das einst Prinzessin Diana gehörte.

Süßer Partnerlook mit Prinz William

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Auch Prinz William bewies modisches Feingefühl und präsentierte sich als perfekter Gentleman: Er stimmte seinen Look auf seine Frau ab und trug passend zu ihrem Kleid eine kleine, gelbe Freesie als Ansteckblume am Revers.

Mit diesem atemberaubenden Auftritt hat sich Prinzessin Kate nach ihrer zweijährigen Ascot-Pause mehr als eindrucksvoll zurückgemeldet und zeigt uns allen, dass das schönste Accessoire immer noch ein strahlendes Lächeln ist.