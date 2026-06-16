3-Millionen-Euro-Look: Lauren Sánchez Bezos begeistert im Naked-Dress

Die Ehefrau von Jeff Bezos sorgte in Paris mit einem Vintage-Kleid für Aufsehen.

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Paris kann viel Glamour. Doch als Lauren Sánchez am Sonntagabend das Luxushotel Cheval Blanc verließ, war ihr Look selbst für die Modehauptstadt ein Hingucker. Die Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos erschien in einem himmelblauen Häkelkleid von Christian Dior – transparent, körperbetont, mit Spaghettiträgern und funkelnden silbernen Details.

Doch Sánchez trug kein beliebiges Designer-Dress, sondern ein Vintage-Stück aus der Frühjahrskollektion 2001 von Christian Dior – entworfen von John Galliano, einem der prägendsten Kreativdirektoren der Modegeschichte. Das Kleid wird aktuell auf rund 18.000 Euro geschätzt und zeigt genau jene Mischung aus Romantik, Provokation und handwerklichem Spektakel, die Gallianos Dior-Jahre bis heute so begehrlich macht.

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Ein Kleid aus der legendären Galliano-Ära

John Galliano machte Dior Ende der 90er- und frühen 2000er-Jahre zu einer Bühne für Modefantasien. Seine Entwürfe waren selten leise: Sie erzählten Geschichten, spielten mit historischen Referenzen, mit Boudoir-Ästhetik, Reisen, Theater, Dekadenz und Handwerk. Auch dieses Kleid trägt diese Handschrift.

Das zarte Häkelmaterial wirkt zunächst fast unschuldig, sommerlich und bohemien. Doch Galliano bricht diese Weichheit mit industriell anmutenden Kettenhemd-Elementen und glänzenden Silberdetails am Dekolleté und Rock. Genau dieser Kontrast macht den Look interessant.

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Das Styling: Milliardärs-Glamour trifft Y2K-Couture

Zum Dior-Kleid kombinierte Sánchez extrem hohe Louboutin-Stilettos, eine transparente Chanel "Ice Cube Minaudière" und große Diamant-Ohrringe. Ihr Haar trug sie zum Ponytail gebunden, dazu eine dunkle Cat-Eye-Sonnenbrille. Der Beauty-Look blieb klassisch glamourös: gebräunte Haut, definierte Lippen, polierte Perfektion.

Und natürlich funkelte auch ihr Verlobungsring: Der 30-Karat-Diamant soll rund drei Millionen Euro wert sein. Damit bewegt sich der Gesamtlook preislich in einer Liga, die kaum noch etwas mit normaler Abendgarderobe zu tun hat. Doch modisch spannender als die Summe ist die Botschaft dahinter.

Lauren Sánchez inszeniert sich als High-Fashion-Sammlerin

Natürlich lässt sich der Look leicht über seinen Preis erzählen: 18.000 Euro für das Kleid, 23.000 Euro für die Chanel-Clutch, Millionenwert am Finger. Doch die spannendere Geschichte liegt im Kleid selbst. Lauren Sánchez trägt hier kein gewöhnliches Luxus-Outfit, sondern ein Stück Dior-Geschichte aus der maximalistischen Galliano-Ära. Der wahre Luxus liegt also nicht nur im Karat, sondern im Archiv.